Semifinále play off hokejové extraligy - 1. zápas: Mountfield Hradec Králové - HC Kometa Brno, 29. března v Hradci Králové. Zleva Blaž Gregorc z Hradce Králové, Martin Nečas z Brna a brankář Patrik Rybár z Hradce Králové. ČTK/Taneček David

Praha - Hokejisté Brna uspěli při vstupu do semifinálové série extraligy na ledě Hradce Králové a zvítězili 2:0. Vítěznou branku vstřelil ve 43. minutě osmnáctiletý útočník Martin Nečas a čtyři vteřiny před koncem dovršil výsledek při power play Marek Kvapil. Gólman Marek Čiliak udržel poprvé v letošním play off čisté konto. Druhý duel se hraje opět na východě Čech ve čtvrtek od 17:20.

Hned v první minutě ohrozil Čiliaka domácí Džerinš a na druhé straně zahrozil Haščák, ale pak při opatrné hře obou týmů šance dlouho chyběly. Až v osmé minutě měli velkou příležitost hosté. V přečíslení dvou na jednoho po Haščákově přihrávce ztroskotal na Rybárově pravém betonu Vojtěch Němec. Vzápětí se hradecký gólman vyznamenal i při Nečasově střele.

Mountfield se ubránil při Džerinšově vyloučení, při kterém kryl Rybár pokus Hynka Zohorny. Čiliak si poradil se střelami Bednáře a Dragouna. V 18. minutě fauloval u mantinelu Vojtěch Němec Džerinše a dostal trest na pět minut a do konce utkání. Pro lotyšského útočníka duel s podezřením na otřes mozku také skončil.

Kometa ale dlouhé oslabení přečkala, ještě před pauzou měl šanci Knotek a po ní Dej a znovu Knotek. Brňané mohli ve čtyřech také udeřit, když po přečíslení Erat uvolnil Hrušku, ale Rybár zasáhl. Už při plném počtu hráčů na ledě byli blízko vedení domácí, ale Jarůšek trefil po Picardově přihrávce tyč a stejně tak vzápětí tečí Dietzovy střely Šimánek. Čiliak si poradil i s Dietzovou střelou.

V polovině utkání se dostala do náporu Kometa, ale Hruškova teč skončila nad Rybárovou brankou. Neuspěl ani pokusem z mezikruží Krejčík. Gólman Komety zlikvidoval Newtonovu nebezpečnou střelu. Bezbrankový stav se neměnil ani po šancích Dočekala, Kvapila a Vincoura.

Kometa se dočkala ve 43. minutě. Mallet se dostal do úniku, místo zakončení přihrál Nečasovi, který poslal puk k levé tyči. Jeho zásah puku bruslí si sudí ještě ověřili u videorozhodčího, který platnost branky potvrdil. Za pět minut po dalším přečíslení hostů po Eratově přihrávce ukryl Rybár Haščákův blafák mezi betony.

Brňané nadále hrozili, ale Rybár jejich pokusy pochytal. V 55. minutě se málem dostal za obranu Komety Dej, ale byl vytěsněn z dobré pozici a bekhendem minul. Hosté se ubránili při Nečasově trestu při závěrečné power play ještě skóroval Kvapil. Kometa po čtvrtfinálové výhře nad Spartou 4:0 na zápasy zůstává v play off stále neporažena.

Hlasy trenérů po zápase:

Václav Sýkora (Hradec Králové): "Oba týmy začaly takovým oťukáváním, možná jsme byli malinko aktivnější na puku. Možná jsme tomu až trošku podlehli, protože jsme nehráli až tak opatrně. Celkově v zápasem měla Kometa moc brejkových situací, dala z ní i rozhodující gól a pak už si to pohlídala. Další důležitým momentem byly naše nevyužité přesilovky, které jsme měli sehrát lépe. Nejblíže k tomu, kdy jsme mohli dát gól, jsme byli v první desetiminutovce druhé třetině. Jsme schopní lepšího výkonu a věřím, že to ukážeme v zítřejším utkání."

Kamil Pokorný (Brno): "První třetina byla z obou stran opatrná, bylo to takové poznávání se. Ujeli jsme v ní do dvou brejkových situací, které jsme nevyužili. V jejím závěru přišel pětiminutový trest. Zvládli jsme oslabení velice dobře a myslím, že nám pomohlo, že bylo přepůlené. Pak přišel tří až čtyřminutový tlak domácích, který jsme přečkali. Myslím si, že od půlky zápasu jsme byli lepším mužstvem, udrželi jsme se na kotouči a měli jsme hodně možností v útočném pásmu. Dlouhodobě jsme se tam usazovali, ale gól jsme z toho nedali. Ve třetí třetině jsme v té hře pokračovali. Nakonec jsme paradoxně dali gól z brejkové situace. V závěru jsme si díky maximální zodpovědnosti a dobrému pohybu výsledek podrželi i přes přesilovku domácích těsně před koncem. Zasloužený výsledek jsme pečetili do prázdné brány."

Mountfield Hradec Králové - HC Kometa Brno 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 43. Nečas (Mallet, H. Zohorna), 60. M. Kvapil. Rozhodčí: Hodek, Kubičík - Lederer, Gebauer. Vyloučení: 1:1, navíc V. Němec (Brno) 5 min. a do konce utkání. Bez využití. Diváci: 6719. Stav série: 0:1.

Hradec Králové: Rybár - Gregorc, Dietz, Štajnoch, Newton, Pláněk, Vydarený, Čáp - Jaroslav Bednář, Kukumberg, Dej - Jarůšek, Džerinš, Picard - Köhler, T. Knotek, Šimánek - Nedvídek, Dragoun, R. Pavlík. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.

Brno: Čiliak - O. Němec, Krejčík, Kováčik, Gulaši, Bartejs, Malec, F. Král - M. Erat, J. Hruška, M. Kvapil - Haščák, V. Němec, Zaťovič - H. Zohorna, Nečas, Mallet - Vincour, L. Čermák, Dočekal - Brabenec. Trenéři: L. Zábranský st., Pokorný, Haken a Pešout.