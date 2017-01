Praha - Hokejová extraliga vstoupí do nového roku úterním 35. kolem, jehož hlavním lákadlem bude souboj Komety Brno se Spartou. Pražanům se nepovedly poslední dva zápasy, z nichž doma nevytěžili ani bod. O desítku bojující Zlín hostí Třinec, který má v čele jen bod k dobru na Liberec. Bílí Tygři se představí v Hradci Králové.

Kometa se dostala na sklonku roku 2016 dvěma tříbodovými vítězstvími z výsledkové krize. "Samozřejmě je nálada v týmu po těchto výsledcích dobrá. Vítězství jsou velkým povzbuzením," řekl trenér Kamil Pokorný. Sparta je na tom opačně. "Dvě její poslední domácí klopýtnutí neberu v potaz, Sparta má kvalitní tým a naše vzájemné zápasy připomínají derby," dodal brněnský kouč, který bude stále postrádat zraněného útočníka Jana Káňu.

Sparta má co napravovat. "Náš výkon v posledních dvou zápasech nebyl vůbec dobrý, takže naším prvořadým úkolem je zlepšit se ve všech činnostech a vrátit se ke hře, díky které jsme na přelomu listopadu a prosince udělali dlouhou vítěznou sérii. Pak můžeme pomýšlet na bodový zisk proti tak silnému soupeři," řekl asistent trenéra Zdeněk Moták.

Hokejisté Zlína se po trenérské výměně vyhrabali z krize a po posledním vítězství na Spartě se posunuli na desáté místo. "Pohled na tabulku je příjemný a potvrzuje, že jsme nastoupili správný trend. Cesta k postupu do play off bude ještě strašně dlouhá," uvedl trenér Rostislav Svoboda, který duel s lídrem extraligy bere jako další výzvu.

"Nejsme v pozici, kdy bychom se měli soupeře obávat. Jsme si ale vědomi, že Třinec má silný kádr s vynikajícími hokejisty, kteří umí rozhodnout zápasy," dodal Svoboda. Postrádat bude jen zraněného útočníka Honejska.

Třinec vyhrál osm z posledních devíti zápasů a daří se mu i na Zlín, proti kterému bodoval v uplynulých šesti utkáních. "Ale všichni víme, že Zlín je velice nepříjemný soupeř. Poslední dobou bývá úspěšný doma, v minulém kole dokázal zvítězit i na Spartě, čeká nás náročné utkání," řekl třinecký trenér René Mucha. Ocelářům bude zřejmě znovu scházet Růžička.

Mladá Boleslav nastoupí proti Pardubicím v modrých retro dresech z 60. let, vytvořených na základě fotodokumentace a vzpomínek pamětníků. Budou na nich pouze jmenovky, které dříve na dresech nebývaly. Středočeši budou usilovat o to, aby poprvé od přelomu září a října uspěli ve dvou utkáních za sebou.

Pardubice po dvou výhrách podlehly doma Brnu. "První vzájemné utkání v Mladé Boleslavi jsme prohráli proto, že jsme nestačili v bruslení, nebyli jsme aktivní a nebyli jsme schopni kontrovat. Doma to byl jiný zápas, Mladá Boleslav nehrála špatně, drželi jsme vedení, ale v poslední třetině jsme prohráli po dvou slepených brankách a rozdílovou jsme inkasovali v samotném závěru," připomněl kouč Pavel Rohlík. Schází Hubáček, v trestu je Beran, otazník je u trestu Johnsona.

Vítkovice si úterním zápasem s Plzní připomenou 80 let starou premiéru v nejvyšší soutěže a oblečou se na něj do dobových dresů. Jubileum se pokusí oslavit i pátou výhrou v řadě a desátým utkáním s bodovým ziskem. "Plzeň bude nebezpečná, houževnatá. Rozhodující bude náš přístup k zápasu, bojovnost, obětavost, agresivita, prostě všechny ty atributy, které jsme vyhlásili jako naše přednosti už před sezonou," řekl trenér Pavel Trnka, který nemůže počítat s Hrbasem a Klokem.

Plzeň ztratila v nájezdech důležitý zápas s Olomoucí, ale pak to napravila výhrou 4:2 v Mladé Boleslavi v dalším souboji dvou celků na hraně desítky. "Snad jsme si také ukázali, jak chceme hrát, abychom získávali další body v příštích zápasech," řekl útočník Jakub Koreis.

Olomouc v posledních zápasech utrpěla dvě nejtěsnější porážky s prvními dvěma týmy soutěže, herně ale nepropadla a Třinec i Liberec pozlobila. Doma Hanáci proti Chomutovu poslední tři vzájemné zápasy vyhráli.

Osmý Chomutov čeká důležitý trojboj s týmy usilujícími o desítku. Po utkání v Olomouci přivítá Zlín a pak zamíří do Mladé Boleslavi. "Po domácí porážce s Pardubicemi a následné prohře v Třinci potřebujeme bodovat. Olomouc hraje doma bruslivý hokej, hodně střílí, snaží se hodně o zakončení do brány, na to si budeme muset dát pozor. Potřebujeme také hrát co nejvíce v pěti a proměňovat šance," řekl asistent Petr Martínek.

Karlovy Vary v podkrušnohorském derby hostí Litvínov. "Víme, že hrají velice důrazně v obranném pásmu a zhušťují střed kluziště. Budeme muset hrát velice jednoduše, na jednu přihrávku, abychom se dostávali za útočnou modrou čáru. Jinými slovy budeme nahazovat puky na zadní mantinel a následně o něj bojovat," uvedl domácí asistent Mikuláš Antonik.

Litvínov prohrál s Vítkovicemi 1:2, když mu scházelo trio obránců základní sestavy. "Ani jeden z hráčů by neměl marodit dlouho, ale neodhadnu, zda někdo nastoupí ve Varech. Sörvik má nastřelenou patu, Kubát naraženou kostrč a Pavelka má problém s klíční kostí," přiblížil asistent trenéra Darek Stránský.

Hradec Králové naskočí zpět do extraligy po účasti na Spenglerově poháru utkáním s obhájcem titulu Libercem. "Zápasy na turnaji se hrály ve vysokém tempu a já věřím, že si to přeneseme i do extraligy. Pro hráče to byla výborná zkušenost," uvedl kouč Václav Sýkora.

Bílí Tygři odčinili sérii tří zápasů bez bodového zisku pětizápasovou šňůrou, při níž naopak neztratili ani bod.

Statistické údaje před úterními zápasy 35. kola hokejové Tipsport extraligy:

BK Mladá Boleslav (9.) - HC Dynamo Pardubice (13.).

Začátek: 17:00 (ČT Sport).

Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:1, 3:2.

Nejproduktivnější hráči: Tomáš Hyka 30 zápasů/24 bodů (9 branek + 15 asistencí) - Tomáš Rolinek 31/24 (10+14).

Statistiky brankářů: Jan Lukáš průměr 2,79 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 91,46 procenta, Tomáš Halász 5,26 a 81,54 - Martin Růžička 2,79 a 91,50, Milan Klouček 4,16 a 84,44.

Zajímavosti:

- Mladá Boleslav po sérii pěti porážek v pátek vyhrála v Karlových Varech 4:3.

- Pardubice venku vyhrály dva z posledních tří zápasů.

- Mladá Boleslav ve vzájemných zápasech vyhrála třikrát za sebou.

- Pardubický útočník Matěj Beran si odpyká zbytek disciplinárního trestu na dva zápasy za faul na chomutovského útočníka Vladimíra Růžičku.

HC Vítkovice Steel (7.) - HC Škoda Plzeň (11.).

Začátek: 17:00.

Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:1, 5:3.

Nejproduktivnější hráči: Ondřej Roman 33/17 (9+8) - Dominik Kubalík 33/27 (17+10).

Statistiky brankářů: Patrik Bartošák 2,17, 92,59 a dvakrát udržel čisté konto, Daniel Dolejš 2,00 a 94,10 - Matěj Machovský 2,38, 92,08 a jednou udržel čisté konto, Lukáš Sochůrek 1,21 a 94,83, Alexandr Hylák 5,36 a 80,77.

Zajímavosti:

- Ostravané čtyřikrát za sebou vyhráli a devětkrát v řadě bodovali.

- Plzeň po čtyřech venkovních prohrách za sebou zvítězila ve středu v Mladé Boleslavi 4:2.

- Plzeň v Ostravě vyhrála dva z posledních tří zápasů.

- Vítkovický útočník David Květoň oslaví v úterý 29. narozeniny.

PSG Zlín (10.) - HC Oceláři Třinec (1.).

Začátek: 17:30.

Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:3 po sam. nájezdech, 1:7.

Nejproduktivnější hráči: Roberts Bukarts 32/24 (13+11) - Rostislav Marosz 34/26 (13+13).

Statistiky brankářů: Libor Kašík 2,83, 90,53 a třikrát udržel čisté konto, Tomáš Štůrala 4,19 a 84,75 - Šimon Hrubec 1,62, 94,23 a sedmkrát udržel čisté konto, Peter Hamerlík 2,30 a 91,91.

Zajímavosti:

- Zlín doma vyhrál čtyři z posledních pěti zápasů.

- Oceláři vyhráli osm z posledních devíti zápasů.

- Třinecký brankář Peter Hamerlík dnes slaví 34. narozeniny, obránci Lukáši Douderovi bude v úterý 19 let.

HC Olomouc (12.) - Piráti Chomutov (8.).

Začátek: 18:00.

Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:1, 4:5 po sam. nájezdech.

Nejproduktivnější hráči: Juraj Mikúš 29/18 (9+9) - Michal Vondrka 34/32 (14+18).

Statistiky brankářů: Branislav Konrád 2,41, 89,90 a dvakrát udržel čisté konto, Martin Falter 4,39 a 83,33 - Ján Laco 2,82, 89,09 a jednou udržel čisté konto, Tomáš Král 3,01 a 88,78, Jan Strmeň 3,58 a 87,10.

Zajímavosti:

- Olomouc prohrála tři z posledních čtyř zápasů a získala v nich jen dva body.

- Piráti prohráli čtyři z posledních pěti zápasů a získali v nich jen čtyři body.

HC Energie Karlovy Vary (14.) - HC Verva Litvínov (4.).

Začátek: 18:00.

Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:3, 1:2 v prodl.

Nejproduktivnější hráči: Tomáš Rachůnek 34/17 (6+11) - Viktor Hübl, František Lukeš oba 34/28 (13+15).

Statistiky brankářů: David Honzík 3,07 a 89,41, Tomáš Závorka 3,09 a 88,26 - Jaroslav Janus 1,81, 93,52 a čtyřikrát udržel čisté konto, Michael Petrásek 3,00 a 91,18, Jaroslav Hübl 3,47 a 86,41.

Zajímavosti:

- K. Vary prohrály pět z posledních šesti zápasů a získaly v nich jen čtyři body.

- Litvínov prohrál dvakrát za sebou, což se mu stalo teprve podruhé v sezoně. V druhém až čtvrtém kole si připsal tři prohry v řadě.

Mountfield Hradec Králové (6.) - Bílí Tygři Liberec (2.).

Začátek: 18:00.

Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:2 po sam. nájezdech, 1:2.

Nejproduktivnější hráči: Jaroslav Bednář 32/29 (7+22) - Petr Jelínek 34/25 (10+15).

Statistiky brankářů: Patrik Rybár 1,93, 92,55 a dvakrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 3,55 a 87,84 - Roman Will 1,47, 94,28 a sedmkrát udržel čisté konto, Ján Lašák 1,76, 92,28 a třikrát udržel čisté konto.

Zajímavosti:

- Hradec Králové doma pětkrát za sebou naplno bodoval.

- Hradec naposledy zasáhl do extraligy 22. prosince v derby proti Pardubicím (5:1). Na konci roku startoval na Spenglerově poháru v Davosu, kde sehrál tři zápasy.

- Bílí Tygři pětkrát za sebou naplno bodovali.

HC Kometa Brno (3.) - HC Sparta Praha (5.).

Začátek: 19:00 (ČT Sport).

Vzájemné zápasy v této sezoně: 6:2, 2:3.

Nejproduktivnější hráči: Marek Kvapil 31/33 (14+19) - Petr Vrána 31/32 (15+17).

Statistiky brankářů: Karel Vejmelka 2,32, 91,21 a dvakrát udržel čisté konto, Marek Čiliak 2,62 a 88,76, Pavel Jekel 0,81 a 96,88 - Tomáš Pöpperle 2,33, 90,46 a dvakrát udržel čisté konto, Jakub Škarek 1,33, 95,18 a jednou udržel čisté konto, Filip Novotný 2,49, 89,52 a jednou udržel čisté konto.

Zajímavosti:

- Kometa doma šestkrát za sebou bodovala a z toho pětkrát vyhrála.

- Sparta prohrála tři z posledních čtyř zápasů a získala v nich jen tři body.

- Brněnský útočník Jan Káňa ve středu oslaví 25. narozeniny.