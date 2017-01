Brno - Hokejisté Komety Brno se dál trápí. Ve 43. kole extraligy podlehli na domácím ledě Plzni 2:3 v prodloužení gólem obránce Lukáše Pulpána z 61. minuty a z posledních devíti zápasů posedmé prohráli. Během této série získali pouze šest bodů a v tabulce klesli na šesté místo. Plzeň se posunula na devátou příčku.

"Dali jsme šťastnou branku v prodloužení. Domácí byli opticky lepší, měli převahu. Někdy to tak chodí, že nevyhraje lepší tým. Tahali jsme za kratší konec. Nebyli jsme moc nebezpeční dopředu. Ale defenzivně jsem zápas odehráli moc dobře. Brno jsme nepustili do vyložených šanci," uvedl trenér Plzně Jiří Hanzlík.

Kometa začala podobně jako v předcházejících domácích utkáních. Vsadila na útočný hokej, získala tlak a převahu, kterou vyjádřil po Kvapilově přihrávce gólem obránce Ondřej Němec. Za pouhou minutu se podařilo soupeři z přesilovky po vyloučení obránce Malce vyrovnat. Brankář Machovský rozehrál pohotově na obránce Kadlece, který našel přesnou přihrávkou na útočné modré čáře zcela volného Lva a ten své sólo úspěšně zakončil.

I když se Brňané snažili pokračovat v nátlakové hře, jen s obtížemi se dostávali přes pozorné plzeňské zadáky do slibnějších šancí. Střelecké pokusy od modré čáry s přehledem likvidoval Machovský.

V úvodu druhého dějství se podařilo nejlepšímu extraligovému střelci Kubalíkovi vypíchnout kotouč, vyhrál sprinterský souboj s domácím Káňou a střelou pod horní tyčku přidal druhý gól Plzně.

"Tento moment rozhodl. Nechali jsme po chybě volného hráče. Potom nás stál zápas spoustu sil. Plzeň výborně bránila střelecký prostor, moc nás do něj nepustila. Trápí nás nyní produktivita, v každém zápase je to hodně podobné," posteskl si asistent trenéra Brna Petr Haken.

Kometa se dostala do křeče, hosté precizní defenzivní taktikou čelili jejímu tlaku a po získání kotouče hrozili bleskovými protiútoky. Jediným výsledkem nátlakové hry Brna byla ve druhé třetině tyčka, kterou ve 29. minutě trefil obránce Trška.

Vyrovnat se podařilo ve 42. minutě nové kanadské posile Komety Malletovi. Nervozity se ale domácí hokejisté nezbavili. K otočení skóre jim nepomohly v krátkém sledu tři přesilové hry a zúročit nedokázali ani téměř minutou hru pět na tři.

Po třiceti sekundách prodloužení se odrazil kotouč k Pulpánovi, který jej pohotově poslal do sítě. "Viděl jsem, že je brankář Čiliak v pokleku před brankou. Zkusil jsem jen nahodit kotouč na jeho záda. Od nich se odrazil do sítě. Byla to šťastná branka, nám ale hodně pomohla," řekl Pulpán.

"Padesát minut soupeře tlačíme a on dvakrát ujede do brejku. Při naší smůle z nich dostáváme hloupé góly. Naši situaci charakterizuje branka v prodloužení. Byli jsme ve třetině soupeře a z brejku jsme dostali laciný gól," řekl obránce Komety Jan Štencel.

Zápas měl zajímavý podtext pro útočníka Tomáše Vondráčka, kterému v pondělí končí plzeňské hostování a vrací se zpět do Brna. "Chtěl jsem tento zápas důstojně odehrát, do ničeho moc se nepouštět. Snad se mi to podařilo. Mám z Plzně jen pozitivní dojmy. A budu její výsledky sledovat na dálku. Věřím, že se do desítky dostane," uvedl Vondráček.

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Haken (Brno): "Plzeň hrála výborně dozadu, dobře bránila střední pásmo. Rozhodl nástup do druhé třetiny. Kdybychom v něm nedostali gól na 1:2, tak by to bylo pro nás mnohem jednodušší. Protože potom nás stál zápas spoustu sil. Plzeň výborně bránila střelecký prostor, moc nás do něj nepustila. Trápí nás nyní produktivita, v každém zápase je to hodně podobné. Musíme se na to zaměřit. Věřím, že se zlepšíme, začneme zase dávat góly a série se otočí. Chyby v naší hře byly, nechali jsme v oslabení volného hráče, což by se stávat nemělo. Plzeň byla produktivní, vytěžila z minima maximum."

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Tahali jsme za kratší konec. Nebyli jsme moc nebezpeční dopředu. Ale defenzivně jsem zápas odehráli moc dobře. Brno jsme nepustili do vyložených šanci. Z minima našich šancí jsme vytěžili nějaké góly. Dali jsme šťastnou branku v prodloužení. Domácí byli opticky lepší, měli převahu. Někdy to tak chodí, že nevyhraje lepší tým."

HC Kometa Brno - HC Škoda Plzeň 2:3 v prodl (1:1, 0:1, 1:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 8. O. Němec (M. Kvapil), 42. Mallet - 9. Lev (Kadlec, Machovský), 21. D. Kubalík, 61. Pulpán.. Rozhodčí: Kubuš, Müllner (oba SR) - Komárek, Ondráček. Vyloučení: 2:6. Využití: 0:1. Diváci: 7565.

Sestavy:

Brno: Čiliak - O. Němec, Štencel, Trška, Gulaši, Bartejs, T. Malec - H. Zohorna, L. Čermák, J. Káňa II - Mallet, J. Hruška, M. Kvapil - Haščák, V. Němec, Dočekal - F. Dvořák, Nečas, R. Zohorna. Trenéři: L. Zábranský st., Pešout, Pokorný a Haken.

Plzeň: Machovský - Čerešňák, Pulpán, Kadlec, D. Sklenička, Frühauf, Moravčík, Němeček - Kratěna, Kracík, D. Kubalík - Indrák, Stach, Lev - Hrnka, Preisinger, T. Svoboda - Vondráček, Koreis, Kodýtek. Trenéři: Martin Straka, Vlasák, Čihák a Jiří Hanzlík.