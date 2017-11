Praha - Hokejisté Brna, kteří v neděli proti Litvínovu rázně ukončili pětizápasovou sérii porážek, svedou ve středeční předehrávce 27. kola atraktivní souboj s Třincem. S předstihem oproti původnímu programu se v rámci 35. kola utkají po necelých dvou týdnech druhý Hradec Králové a Mladá Boleslav. Dohrávku 25. kola obstarají hráči Zlína a Chomutova.

Brno porazilo Vervu 6:2 a snížilo ztrátu na třetí Oceláře na dva body. Při vítězství v základní hrací době může Kometa Třinec v tabulce přeskočit. "Věřím, že nám poslední výsledek pomůže. Dali jsme po dlouhé době i více branek. Rádi bychom se vrátili na vítěznou vlnu a výkon proti Litvínovu přenesli do duelu s Třincem, který nyní předvádí výborný hokej," uvedl asistent trenéra Komety Petr Haken.

Brňané už budou mít k dispozici uzdravené útočníky Vincoura a Tomáše Svobodu, na marodce je stále obránce Malec.

Třinci se vylidňuje marodka a zranění hráči se postupně vracejí do hry. Mimo však stále přesto zůstávají ještě Krajíček, Roth, Dravecký a Hrňa. Ocelářům po dlouhé sérii zápasů venku návrat na domácím led nevyšel podle představ a z duelů proti Mladé Boleslavi a Pardubicím vytěžili jen dva body. "Trošku jsme vyhořeli na efektivitu, protože v obou utkáních jsme šancí měli dostatek. Chceme odevzdat poctivý a pracovitý výkon a věřím, že i góly přijdou," řekl trenér Václav Varaďa.

Berani vstoupí do duelu o posun na vyšší příčky v tabulce s odhodláním zlomit sérii nezdarů na domácím ledě, kde z posledních čtyř zápasů získali jen bod. Na tříbodovou výhru doma dosáhli naposledy 8. října proti Spartě.

"Venku přitom bodujeme. Nedokážu si vysvětlit, čím to je. Například v posledním domácím zápase s Boleslaví jsme splnili všechno, co jsme si řekli. Soupeře jsme přestříleli. A prohráli 1:6," uvedl zlínský kouč Robert Svoboda. Kromě dlouhodobě zraněného beka Noska bude postrádat i dalšího zadáka Ference, jenž má poraněný prst a bude měsíc chybět.

Chomutov se proti Spartě dočkal výhry po šesti porážkách. Nyní touží naskočit na vítěznou vlnu. "Pro nás je momentálně každý zápas hodně důležitý, tabulka je hodně vyrovnaná. Chtěli bychom navázat na výkon z posledního zápasu proti Spartě, v němž jsme hráli dvě třetiny celkem slušně. Když v tom budeme pokračovat, může to být odrazový můstek z té menší krize, kterou jsme měli," řekl asistent trenéra Petr Martínek.

Hradci Králové skončila porážkou 2:3 na ledě Pardubic šestizápasová série výher, ale neúspěch v ostře sledovaném východočeském derby už hokejisté Mountfieldu hodili za hlavu. "Soutěž je dlouhá a teď jsme teprve v polovině. Spousta zápasů je před námi a věšet se z toho určitě nebudeme," uvedl pro klubový web útočník Petr Koukal.

Mladá Boleslav pod koučem Vladimírem Kýhosem vyhrála tři ze čtyř utkání a naposledy cennou výhrou odčinila páteční domácí porážku. "Poté co jsme ztratili body se Spartou, jsme potřebovali zápas, jako byl ten v Třinci. Po zápasu proti Spartě jsme hráčům vyčítali, jak do něho vstoupili, a paradoxně nám to pomohlo. Tým se po tom předchozím utkání semknul," všiml si asistent trenéra Viktor Ujčík.

Statistické údaje před středečním zápasy hokejové Tipsport extraligy:

Dohrávka 25. kola:

Aukro Berani Zlín (10.) - Piráti Chomutov (12.).

Začátek zápasu: 17:30.

Vzájemný zápas v této sezoně: 4:1.

Nejproduktivnější hráči: Roberts Bukarts 25 zápasů/19 bodů (9 branek + 10 asistencí) - Michal Vondrka 25/25 (12+13).

Statistiky brankářů: Libor Kašík 2,43 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,26 procenta a jednou udržel čisté konto, Tomáš Štůrala 5,05 a 86,44 - Ján Laco 2,75 a 89,57, Štěpán Lukeš 2,47 a 90,29.

Zajímavosti:

- Zlín po sérii čtyř zápasů bez bodu vyhrál dvakrát za sebou. Uspěl minulý týden v úterý na ledě Sparty (3:1) a v neděli v Plzni (2:1 po prodloužení).

- Doma Berani prohráli třikrát v řadě a dosáhli na jediný bod.

- Piráti po šesti porážkách za sebou v neděli zabrali a porazili doma Spartu 4:3 v prodloužení.

- Venku Chomutov prohrál sedmkrát za sebou a získal jen tři body. Naposledy uspěl 1. října v Litvínově (3:2).

- Slovenský obránce Tomáš Slovák z Chomutova může sehrát 200. zápas v české extralize.

Předehrávka 27. kola:

HC Kometa Brno (4.) - HC Oceláři Třinec (3.).

Začátek zápasu: 18:00.

Vzájemné zápasy v této sezoně: 5:4 po sam. nájezdech, 1:4.

Nejproduktivnější hráči: Martin Erat 26/27 (7+20) - Martin Růžička 24/30 (15+15).

Statistiky brankářů: Marek Čiliak 2,40, 91,11 a dvakrát udržel čisté konto, Karel Vejmelka 1,81, 93,68 a dvakrát udržel čisté konto - Šimon Hrubec 2,28, 91,40 a dvakrát udržel čisté konto, Peter Hamerlík 2,22 a 92,31, Jan Strmeň 2,49 a 90,82.

Zajímavosti:

- Kometa po sérii pěti porážek v neděli uspěla a porazila doma Litvínov 6:2.

- Oceláři venku vyhráli dva z posledních čtyř zápasů.

- Třinecký útočník Zbyněk Irgl ve středu oslaví 37. narozeniny.

Předehrávka 35. kola:

Mountfield Hradec Králové (2.) - BK Mladá Boleslav (7.).

Začátek zápasu: 18:00.

Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:1, 2:1 po sam. nájezdech.

Nejproduktivnější hráči: Jaroslav Bednář 25/17 (6+11) - Jakub Klepiš 24/18 (9+9).

Statistiky brankářů: Patrik Rybár 1,16, 95,07 a čtyřikrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 2,14 a 93,67 - Brandon Maxwell 2,27, 92,61 a jednou udržel čisté konto, Jan Růžička 2,02 a 92,72.

Zajímavosti:

- Mountfield po sérii šesti výher v neděli neuspěl ve východočeském derby a prohrál v Pardubicích 2:3.

- Mladá Boleslav pod vedením nového trenéra Vladimíra Kýhose vyhrála tři ze čtyř zápasů a získala osm bodů.

- Hradec Králové vyhrál ve vzájemných zápasech čtyřikrát za sebou a ztratil jediný bod.