Praha - Hokejisté Brna vstoupili vítězně do čtvrtfinále play off extraligy, když vyhráli na ledě Sparty 3:2 a v sérii hrané na čtyři výhry vedou 1:0. Pražané vedli po dvou gólech vstřelených v páté minutě 2:0, ale Kometa ve třetí části duel otočila. Autorem rozhodující branky byl v 57. minutě Alexandre Mallet. Série pokračuje v úterý opět v Praze.

Kometa ulehčila Spartě vstup do utkání technickými přestupky, za vystřelení puku do hlediště byli vyloučeni Bartejs a Gulaši a domácí dostali 61 vteřin dlouhou výhodu dvojnásobné přesilové hry. Pětice sparťanských útočníků sice gól vstřelit nedokázala, ale krátce po návratu prvního vyloučeného hráče na led otevřel skóre Hlinka, hrající jubilejní 150. utkání za Spartu v play off.

O 22 vteřin později Pražané vedli již 2:0, když Vrána tečoval Řepíkovu střelu od modré a Čiliak nestihl zareagovat. Do další velké šance se dostal Smejkal, slovenský gólman ve službách Komety však byl pozorný. Do první příležitosti hostů se dostal Hruška, i Pöpperle byl ale připravený. To již na ledě chyběl hlavní rozhodčí Pešina, jehož zasáhl Forman nechtěně hokejkou.

Na začátku druhé třetiny si přesilovku pět na tři zahráli i hosté, a přestože byli střelecky aktivnější než v první části Sparta, ani oni ji nevyužili. I oni se ale prosadili v následné klasické početní výhodě, na 1:2 snížil Němec.

Vrátit domácím dvoubrankové vedení mohl Řepík, ale neuspěl stejně jako v další přesilovce Vrána. Centra elitní formace Sparty nejprve vychytal Čiliak, poté jeho pokus skončil na tyči. Velkou šanci vyrovnat měl v polovině duelu Erat, nedokázal však trefit odkrytou domácí branku.

Ve 32. minutě fauloval hned po návratu z trestné lavici Nedomlel obránce Kováčika a za napadení dostal pětiminutový trest. Navíc ihned absolvoval i vítěznou bitku s Vincourem. Dlouhé oslabení však Sparta bez větších problémů přečkala.

Do třetí dvacetiminutovky doplnil trojici rozhodčích náhradník Hodek a byl tak svědkem snahy Komety o vyrovnání. Sparta se snažila hlavně neudělat chybu v defenzivě, přesto byl v 54. minutě blízko vyrovnaní Zohorna, rychlý protiútok ale zakončil nepřesnou přihrávkou. Stav tak srovnal až v 56. minutě Nečas, který zužitkoval Krejčíkovu sraženou střelu od modré.

A ze strany hostů to nebylo vše. O minutu později Pražané zaváhali a přečíslení dva na jednoho zakončil třetím gólem Komety Mallet. Vyrovnat se Spartě nepodařilo ani ve více než dvouminutové power play.

Jiří Kalous (Sparta): "Dostali jsme se do dvoubrankového vedení, ale bohužel nás ve druhé třetině stálo hodně sil pětiminutové oslabení. Po špatně sehraném oslabení se soupeř dostal na dostřel jednoho gólu a v závěru nám to uteklo. Udělali jsme dvě hrubé chyby, soupeř je potrestal. Prohospodařený náskok a ztráta utkání nás hrozně mrzí. Je škoda, že jsme nevstřelili ještě nějakou branku, šancí jsme měli dost a jedna navíc to mohla převrátit, což je ale spekulace. Zákrok Nedomlela byl hodně nesmyslný, tohle musí hráč kontrolovat."

Kamil Pokorný (Brno): "Chtěli jsme v úvodu utkání přestát očekávaný tlak Sparty a myslím, že by se nám to možná i povedlo, ale dva vyhozené puky mimo zónu nás poslaly do tří a Sparta se dostala do tlaku, dala gól a vzápětí druhý. Začátek pro nás nebyl dobrý, ale věděli jsme, že máme ještě dostatek času, abychom se vrátili do utkání. Ve druhé třetině jsme hru srovnali a díky pětiminutové přesilovce, kterou jsme nevyužili, jsme Spartě odebrali síly a mohli jsme v závěru i srovnat. Měli jsme dvě obrovské šance. Ve třetí třetině jsme věřili, že jsme schopni zápas minimálně srovnat, což se nám v závěru podařilo a za třetí gól jsme nesmírně rádi. Hráči se s tím skvěle popasovali. Chvíli se můžeme radovat, ale v úterý nás čeká další zápas."

HC Sparta Praha - HC Kometa Brno 2:3 (2:0, 0:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 5. J. Hlinka (P. Vrána, Kumstát), 5. P. Vrána (Řepík, J. Hlinka) - 23. V. Němec (Vincour, Krejčík), 56. Nečas (Krejčík, M. Erat), 57. Mallet (H. Zohorna, Bartejs). Rozhodčí: Pešina (od 41. Hodek), Pražák - Komárek, Ondráček. Vyloučení: 6:10, navíc Nedomlel 5 min., 10 min. a do konce utkání - Vincour 10 min. Využití: 1:1. Diváci: 11.517. Stav série: 0:1.

Sparta: Pöpperle - Piskáček, J. Mikuš, Gernát, Nedomlel, Eminger, Švrček, Kalina - Řepík, Vrána, J. Hlinka - Klimek, Smejkal, Buchtele - Forman, Pech, Kumstát - A. Kudrna, Cingel, Uher. Trenéři: Kalous, Veber a Moták.

Brno: Čiliak - O. Němec, Krejčík, Kováčik, Gulaši, Bartejs, Malec, F. Král - R. Erat, J. Hruška, M. Kvapil - Vincour, V. Němec, Zaťovič - Mallet, H. Zohorna, Dočekal - Haščák, Nečas, J. Káňa - Vondráček. Trenéři: L. Zábranský st., Pokorný, Haken a Pešout.