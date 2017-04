Brno - Hokejisté Brna mají v dnešním šestém utkání s Hradcem Králové první šanci zajistit si postup do finále play off extraligy, navíc budou mít výhodu domácího prostředí. Zatímco hráči Komety věří, že budou slavit po třech letech účast v boji o titul, Mountfield je připraven udělat vše pro to, aby si vynutil rozhodující sedmý zápas série. Ten by se hrál v pondělí.

Brno doma porazilo Hradec Králové v devíti z deseti zápasů po návratu Mountfieldu do extraligy v roce 2013. Jen poslední utkání, čtvrté semifinálové, vyhráli Východočeši 1:0 po samostatných nájezdech. Dnešní zápas začne v 17:20.