Semifinále play off hokejové extraligy - 3. zápas: HC Kometa Brno - Mountfield Hradec Králové, 2. dubna v Brně. Brankář Hradce Králové Patrik Rybár inkasuje gól. Vlevo Tomáš Knotek z Hradce Králové, vpravo Martin Dočekal z Brna. ČTK/Šálek Václav

Brno - Hokejisté Brna deklasovali ve třetím zápase semifinále play off extraligy Hradec Králové 8:0 a v sérii hrané na čtyři výhry se ujali vedení 2:1. Hattrickem podpořil úspěch domácí Komety obránce Ondřej Němec, brankář Marek Čiliak oslavil dnešní 27. narozeniny čistým kontem. Mountfield tak po návratu do nejvyšší soutěže v roce 2013 prohrál na ledě Brna i devátý zápas. Semifinále pokračuje pod Špilberkem v pondělí.

Kometa vstoupila do utkání aktivně a snažila si v domácím prostředí vytvořit tlak, hosté však hned od úvodu ukazovali, že chtějí hrozit zejména z rychlých protiútoků. Bezbrankový stav se změnil v 8. minutě, kdy se po závaru před Rybárem dostal k puku obránce Němec a střelou od mantinelu posunul svůj tým do vedení. Vyrovnat mohli Bednář se Šimánkem, Čiliak však přečíslení dva na jednoho se štěstím vyřešil.

V 17. minutě se domácí už radovali z druhé trefy, rozhodčí však po konzultaci s kolegou u videa viděli situaci jinak. Puk po zakončení Vojtěcha Němce nepřešel brankovou čáru.

Jihomoravany to ale dlouho mrzet nemuselo. Dočekalova šance na konci první třetiny sice ještě gólem neskončila, ve 22. minutě se ale již v přesilové hře prosadil Erat. V jedné z mála hradeckých šancí mohl snížit Jarůšek, Čiliak však byl připravený.

V 29. minutě se prosadil podruhé v zápase obránce Němec a o osudu zápasu bylo prakticky rozhodnuto. Ještě ve druhé třetině navíc Rybára překvapil přesnou střelou nad rameno pod horní tyč Hynek Zohorna a bylo jasné, že do vedení v sérii půjde Kometa.

Ve třetí třetině dostal v brance hostů šanci Kacetl, hned z první střely ale inkasoval, když jej překonal Nečas. Vzápětí byl vyloučen Köhler a Kometa vedla již 6:0. Eratovu střelu tečoval Zaťovič a připsal si stejně jako Erat první gól v play off.

Ze strany domácích to však zdaleka ještě nebylo všechno, o další branku se postaral obránce Gulaši při hře čtyři na čtyři. Hradec poté mohl snížit v krátké přesilovce pět na tři, Čiliaka však o čisté konto nepřipravil. Naopak při následné klasické přesilovce se do brejku dostal Ondřej Němec a završil hattrick.

Hlasy trenérů po zápase

Kamil Pokorný (Brno): "Diváci nás hnali od začátku zápasu. Měli jsme v úvodu nápor, ze kterého jsme vytěžili jeden gól. Soupeř měl ale také nepříjemné střely. Jsem rád, že nám ve druhé třetině vyšly přesilovky, které nám v Hradci Králové nefungovaly. Odskočili jsme soupeři na rozdíl tří branek. Pohoda se za tohoto stavu přenesla na naše hokejky a zápas jsme dotáhli do vysokého vítězství. To ale znamená jen bod v sérii. Nepodléháme žádné euforii. Zítra je nový den, my se chceme dobře nachystat na další zápas. Gratulace patří brankáři Marku Čiliakovi k dnešním narozeninám i vynikajícímu výkonu. Poděkování patří i vynikajícím divákům."

Václav Sýkora (Hradec Králové): "Budu hodnotit jen první polovinu zápasu, druhou nemá z našeho pohledu význam. Čekali jsme velký nápor Komety. Ten přišel, ale Kometa si nevytvořila tolik vyložených šancí. Dala gól na 1:0, my jsme měli také příležitosti, ale žádnou jsme nevyužili. Zlomový moment přišel v první polovině druhé třetiny, kdy Kometa využila první přesilovku a vlastně i druhou, kdy nám na led už skočil z trestné lavice vyloučený hráč, ale do hry nezasáhl. Tyto dva góly utkání rozhodly. Od čtvrtého gólu, jak jsem už řekl, už nemá cenu utkání hodnotit. Ztratili jsme zápas. Zítra se hraje znova."

HC Kometa Brno - Mountfield Hradec Králové 8:0 (1:0, 3:0, 4:0)

Branky a nahrávky: 8. O. Němec, 22. M. Erat (Krejčík, Zaťovič), 29. O. Němec, 37. H. Zohorna (Mallet), 43. Nečas (H. Zohorna), 46. Zaťovič (M. Erat, Krejčík), 48. Gulaši (Krejčík), 52. O. Němec. Rozhodčí: Hribik, Pražák - Brejcha, Suchánek. Vyloučení: 5:6, navíc Dietz (Hradec Králové) 10 min. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 7700 (vyprodáno). Stav série: 2:1.

Sestavy:

Brno: Čiliak - O. Němec, Krejčík, Kováčik, Gulaši, Bartejs, Malec, od 41. navíc F. Král - M. Erat, J. Hruška, M. Kvapil - Vincour, L. Čermák, Dočekal - Haščák, V. Němec, Zaťovič - H. Zohorna, Nečas, Mallet - Vondráček. Trenéři: L. Zábranský st., Pokorný, Haken a Pešout.

Hradec Králové: Rybár (41. Kacetl) - Gregorc, Dietz, Štajnoch, Newton, Pláněk, Vydarený, Čáp - Jaroslav Bednář, Kukumberg, Dej - Jarůšek, T. Knotek, Picard - Köhler, Dragoun, Šimánek - R. Pavlík, Nedvídek, Kopta. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec