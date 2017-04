Brno - Hokejisté Brna mají v sobotu první šanci zajistit si postup do finále play off extraligy. Kometa ve čtvrtek vyhrála v Hradci Králové a zajistila si mečbol, při kterém bude mít navíc výhodu domácího prostředí. Zatímco hráči Komety věří, že budou slavit po třech letech účast v boji o titul, Mountfield je připraven udělat vše pro to, aby si vynutil rozhodující sedmý zápas série, který by se hrál v pondělí.

"Ztratili jsme pátý zápas, ale série pokračuje v sobotu v Brně a chceme ji vrátit ještě do Hradce," řekl jasně trenér Východočechů Václav Sýkora po čtvrteční prohře 1:3. "K sobotnímu zápasu musíme ale přistoupit úplně jinak. Naposledy nám chyběla agresivita, důraz. Nehráli jsme play off hokej," podotkl hradecký kapitán Jaroslav Bednář.

Na straně Komety naopak panuje pohoda a odhodlání využít hned první šanci postoupit do finále. "Hradec asi bude pod tlakem, protože když prohraje, tak má konec sezony. My se ale budeme soustředit na sebe a chceme to dotáhnout do vítězného konce," uvedl obránce Jakub Krejčík, jenž se pod poslední výhru podepsal dvěma góly.

Brno má na své straně i statistiku. Doma porazilo Hradec Králové v devíti z deseti zápasů po návratu Mountfieldu do extraligy v roce 2013. Jen poslední utkání, čtvrté semifinálové, vyhráli Východočeši 1:0 po samostatných nájezdech.

"Víme, že jsou strašně silní, ale budou pod tlakem fanoušků, kteří po nich budou chtít výhru. My jsme tam přitom dokázali už jednou vyhrát. Síly najdeme. Celé léto jsme trénovali, abychom se pak dostali co nejdál. Třeba právě do toho sedmého semifinálového zápasu," řekl hradecký útočník Tomáš Knotek. Právě on se přitom postaral o jediné dva góly, které v posledních třech duelech dostal brankář Komety Marek Čiliak.

"Jdeme do zápasu s respektem a pokorou. Hráči jsou koncentrovaní, musíme hrát stejně. Být trpěliví. Každý musím pracovat pro tým, tak jak to bylo dosud," řekl novinářům po dnešní přípravě trenér Komety Kamil Pokorný, který si pochvaluje optimistickou náladu v týmu.

"Poslední výsledek je dalším impulzem. Čeká nás další zápas, který ale před domácím publikem bude obrovskou vzpruhou. Uděláme všechno pro to, abychom tento duel zvládli," dodal Pokorný. Od soupeře očekává podobnou taktiku jako v celé sérii - obětavou hru a čekání na šance zejména v přesilových hrách.

Statistické údaje před sobotním šestým zápasem semifinále Generali play off hokejové Tipsport extraligy: HC Kometa Brno (po základní části 6.) - Mountfield Hradec Králové (4.). Začátek: 17:20 (ČT sport). Stav série: 3:2. Výsledky zápasů v sérii: 2:0, 0:3, 8:0, 0:1 po sam. nájezdech, 3:1. Nejproduktivnější hráči v sérii: Jakub Krejčík 5 zápasy/6 bodů (2 branky + 4 asistence) - Tomáš Knotek 5/3 (2+1). Nejproduktivnější hráči v play off: Jakub Krejčík 9/9 (3+6) - Tomáš Knotek 10/9 (6+4). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Marek Kvapil 49/40 (15+25) - Jaroslav Bednář 49/47 (11+36). Statistiky brankářů v sérii: Marek Čiliak průměr 0,76 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 97,04 procenta a třikrát udržel čisté konto - Patrik Rybár 1,42, 95,10 a dvakrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 12,00 a 55,56. Statistiky brankářů v play off: Marek Čiliak 1,28, 95,29 a třikrát udržel čisté konto - Patrik Rybár 1,61, 94,01 a třikrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 12,00 a 55,56. Statistiky brankářů v základní části: Karel Vejmelka 2,50, 90,49 a třikrát udržel čisté konto, Marek Čiliak 2,48 a 90,08, Pavel Jekel 1,99 a 92,68 - Patrik Rybár 2,11, 92,23 a dvakrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,48, 91,74 a dvakrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 3,55 a 87,84. Zajímavosti: Kometa útočí na třetí finálovou účast od roku 2012. Do boje o zlato se dostala i v roce 2014, ale sbírku 11 mistrovských titulů ani v jednom případě nerozšířila. Na triumf čeká od roku 1966. Ve finále play off by si mohli Brňané zahrát počtvrté v historii, dostali se tam i v roce 1971.

V případě postupu bude mít jistou 22. medaili v historii. Vedle 11 triumfů dosáhla šestkrát na stříbro a čtyřikrát na bronz.

Postupem do finále by si Kometa po úspěšných týmech ze základní části Liberci a Třinci zajistila jako třetí český celek účast v Lize mistrů.

Hradec Králové dosáhl postupem do semifinále historického úspěchu. Dosud nejlepším umístěním pro něj byla 5. místa v sezonách 2014/15 a 2015/16. Pokud by vypadl s Kometou, získal by v případě postupu Liberce přes Chomutov bronz, v opačném případě by skončil čtvrtý.

Úspěch Mountfieldu na ledě Komety ve čtvrtém duelu série (1:0 po samostatných nájezdech) byl vůbec prvním na jejím ledě po porážkách ve všech devíti předchozích vzájemných zápasech v Brně.

Slovenský útočník Roman Kukumberg z Hradce Králové oslaví v sobotu 37. narozeniny.