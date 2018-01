Praha - Hokejisté brněnské Komety mohou v úterní dohrávce 30. extraligového kola protáhnout svou dosud nejlepší sérii v sezoně na devět vítězství. Obhájce titulu to však nebude mít ve Zlíně jednoduché, Berani dvakrát vyhráli v základní době a pokud by se jim to podařilo i do třetice, sníží manko na šestou Olomouc na pouhé dva body. Odlišné starosti než Brno má desátá Sparta, která se pokusí v dohrávce 33. kola proti Hradci Králové zabodovat poprvé po třech zápasech.

"Derby bude atraktivní. Myslím si, že přijde více diváků než na náš poslední duel s Vítkovicemi. Po dvou výhrách se hráčům zvedlo sebevědomí. I když víme, že je Kometa silný soupeř, tak můžeme i proti ní maximální bojovností uspět," věří asistent trenéra Zlína Martin Hamrlík. V týmu Beranů visí otazník pouze nad startem útočníka Okála, který chyběl v posledních dvou zápasech.

Čtvrtá Kometa se po sérii osmi výher přiblížila na rozdíl pouhých tří bodů druhému Hradci Králové. "Odehráli jsme poslední zápasy zodpovědně. I když produktivita neodpovídala pokaždé našim představám. Ale hráli jsme dobře dozadu a pomohli nám oba brankáři," ohlédl se hostující trenér Kamil Pokorný za úspěšným obdobím.

Navzdory nedělnímu tříbodovému zisku v Třinci ale nebyl spokojen s disciplínou svých svěřenců. "Vedli jsme 4:0, soupeře srazili na kolena. Potom jsme mu zbytečnými vyloučeními pomohli vrátit se do zápasu. To by se nám stávat nemělo," dodal Pokorný, který vnímá současnou sílu Beranů. "O jejich kvalitách hovoří dvě poslední výhry nad vedoucím týmem tabulky Plzní a Vítkovicemi. Na domácím ledě je Zlín hodně agresivní," všiml si Pokorný.

Na marodce Komety jsou se žaludečními problémy obránce Štencel a zranění útočníci Nahodil s Horkým. Nemohou hrát ani Vojtěch Němec s Vondráčkem, kteří už 30. kolo odehráli v jiných týmech.

Sparta třikrát za sebou nebodovala a stejně dlouho čekají na její zisk i fanoušci v domácí O2 areně. Kouč František Výborný, který převzal tým na konci října po odvolaném Jiřím Kalousovi, si marně láme hlavu s tím, jak Pražany nastartovat k cestě vzhůru tabulkou. S Mountfieldem doma Pražané navíc prohráli třikrát za sebou a naposledy jej na vlastním ledě zdolali koncem prosince 2015.

Sebevědomí Spartě v současné době chybí, ale podle Výborného musí tým zlomit neúspěchy kvalitním výkonem na ledě. "Celou dobu se říká, že hráči nemají sebevědomí, že je to v hlavách, ale já tomu nevěřím. Něco v hlavách může být, ale hergot jsou hráči a většina z nich už má něco za sebou. Tak musí zvednout hlavu a odehrát to. Říci si: 'Pánové, tak jdeme.' Ale musí mít ty koule na to," uvedl Výborný.

Královéhradečtí se radovali po třech z posledních čtyř zápasů, pokaždé navíc uspěli s plným bodovým ziskem, mrzutá byla jen domácí prohra v derby s Pardubicemi (2:3). "Po nevydařeném derby jsme byli hodně rádi za to, že jsme ubojovali v neděli výhru s Libercem," uvedl asistent trenéra Tomáš Martinec.

Spartě se zdaleka nedaří podle očekávání, ale i tak má podle Martince pořád svou sílu. "Poslední zápas prohrála, takže čekáme tuhý boj a nesmírně těžký zápas. Pro mě domácí zůstávají pořád jako jeden z favoritů a myslím, že se zvednou a půjdou nahoru," předpověděl Martinec.

Hlavní hrozbou Pražanů je od svého příchodu bývalá opora Mountfieldu Richard Jarůšek. "Většinou, když ti hráči odejdou, tak mají štěstí a daří se jim na bývalý tým. Určitě se ale nebudeme na Ríšu nijak extra zaměřovat. Bude to velká bitva, v níž rozhodnou naše obětavost a hra do obrany," odtušil Martinec.

Statistické údaje před úterními zápasy hokejové Tipsport extraligy:

Dohrávka 30. kola:

Aukro Berani Zlín (7.) - HC Kometa Brno (4.).

Začátek zápasu: 17:30.

Vzájemné zápasy v této sezoně: 0:4, 3:2 po sam. nájezdech.

Nejproduktivnější hráči: Robert Bukarts 37 zápasů/33 bodů (16 branek + 17 asistencí) - Martin Erat 39/38 (10+28).

Statistiky brankářů: Libor Kašík průměr 2,30 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,77 procenta a dvakrát udržel čisté konto, Tomáš Štůrala 5,05 a 86,44 - Marek Čiliak 2,06, 92,31 a pětkrát udržel čisté konto, Marek Langhamer 2,72, 93,46 a jednou udržel čisté konto, Karel Vejmelka 2,09, 92,36 a dvakrát udržel čisté konto.

Zajímavosti:

- Zlín se představí doma potřetí za sebou a z předešlých dvou vystoupení s týmy ze špičky soutěže má stoprocentní bilanci - v pátek porazil vedoucí Plzeň 4:1 a v neděli vyhrál 2:1 nad Vítkovicemi, které po porážce klesly z druhého na třetí místo.

- Kometa vyhrála osmkrát za sebou a ztratila v této sérii jen dva body. Naposledy neuspěla 22. prosince na ledě Sparty, kde prohrála 2:3.

- Brněnský útočník Martin Nečas dnes slaví 19. narozeniny.

Dohrávka 33. kola:

HC Sparta Praha (10.) - Mountfield Hradec Králové (2.).

Začátek zápasu: 18:30.

Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:2, 1:2 v prodl.

Nejproduktivnější hráči: Lukáš Pech 37/31 (9+22) - Jaroslav Bednář 36/32 (10+22).

Statistiky brankářů: Sami Aittokallio 2,51, 91,57 a jednou udržel čisté konto, David Honzík 2,82 a 89,94, Ján Laco 2,95 a 88,55 - Patrik Rybár 1,49, 93,79 a sedmkrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 1,85 a 94,01.

Zajímavosti:

- Sparta třikrát za sebou nebodovala a stejně dlouhou neúspěšnou sérii má i v domácích zápasech.

- Pražané se po pátečním duelu s Chomutovem (2:3) a nedělním utkání s Pardubicemi (2:4) představí v domácí O2 areně potřetí za sebou.

- Hradec Králové vyhrál tři z posledních čtyř zápasů - neuspěl jen v pátečním východočeském derby v pátek doma s Pardubicemi (2:3).

- Mountfield vyhrál ve vzájemných zápasech na ledě Sparty třikrát za sebou a ztratil při této sérii jediný bod.

- Obránce Hradce Králové Filip Pavlík se může vrátit do sestavy po dvouzápasovém trestu za faul na jihlavského útočníka Adama Zemana.