Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi porazili ve 32. kole extraligy vedoucí Plzeň 2:1 po samostatných nájezdech. Utkání dlouho kralovali brankáři, bezbrankový stav se změnil až v 58. minutě, kdy se prosadil hostující Milan Gulaš. V čase 59:54 vyrovnal při power play Lukáš Žejdl, v osmé sérii nájezdů poté duel rozhodl Jakub Orsava.

Hosté nastoupili bez potrestaného Mertla pouze s jedenácti útočníky. Úvodní desetiminutovka příliš vzruchu nepřinesla, hra se odehrávala nejčastěji ve středním pásmu. Do výraznější šance se dostal domácí Valský, po jehož bekhendové střele zvedala část stadionu už ruce nad hlavu, ale puk se otřel pouze o boční síť. Boleslavský brankář Růžička se poprvé vážněji zapotil po Moravčíkově střele, kdy musel krotit odražený puk a dorážející Západočechy.

V polovině první třetiny byl po zákroku na Gulaše vyloučen Klepiš, ale sám faulovaný hráč u rozhodčích reklamoval, že k faulu nedošlo a přesilovka se tak díky gestu fair play nekonala.

Jestliže v první části úvodní třetiny měl více práce plzeňský gólman Svoboda, v její polovině se role obrátily a byli to hosté, kdo měl více ze hry. Do dobré střelecké pozice si najížděl Kratěna, ale nemířil přesně.

Plzeň se dokázala střelecky prosadit v úvodní přesilovce, kdy za záda Růžičky "doplachtilo" Kadlecovo nahození. Akci však předcházel ofsajd. Na druhé straně jel sám na Svobodu Orsava, ale po svém blafáku skončil s pukem za brankou, odkud nabídl gól Žejdlovi, který ale trefil jenom ležícího brankáře Plzně. I ve druhé třetině byla k viděné šance v poslední vteřině - tentokrát netrefil ostrou přihrávku před brankou hostující Gulaš.

Do třetí třetiny vstoupili aktivněji hosté a Růžička se musel hodně rychle přesouvat brankovištěm při šanci Stacha. Na druhé straně "ukradl" lapačkou úvodní gól zápasu Klepišovi Svoboda. Nádhernou akci předvedl Holík, který se u mantinelu zbavil dvou protihráčů, nahrál Pacovskému, kterého opět rozesmutnila lapačka fantastického Svobody.

Do konce třetí třetiny zbývalo něco přes dvě minuty, když se k velkému sólu odhodlal Gulaš a otevřel skóre. Bruslaři to stejně jako v minulém zápase v Liberci zkusili v šesti a třetí zápas v řadě se jim podařilo při hře bez brankáře vyrovnat. Tentokrát to bylo šest vteřin před koncem.

Následné prodloužení sice přineslo několik slibných šancí, vítěze však určily nájezdy. Kadlec hned první nájezd proměnil, ale jeden z hlavních rozhodčích během exekuce hru zastavil pro vychýlení branky na druhé straně. Plzeňský kapitán ale mazácky proměnil i opakovaný nájezd. Stejně si v první sérii vedl i Pacovský. Plzeň poslal do vedení ve čtvrté sérii Gulaš, ale i Boleslav se trefila, jmenovitě Orsava. Stejný hráč se prosadil i v osmé sérii osmé, na což už Kadlec nedokázal zareagovat.

Hlasy trenérů po utkání:

Viktor Ujčík (Mladá Boleslav): "Musím pochválit celý tým za předvedený výkon. Pořád to sice není ideální, hlavně co se týká zakončení, ale hodně jdeme nahoru po stránce bojovnosti a nasazení. Tím jdeme naproti i štěstí. Plzeň nehrála dobře jako doma, kde je neskutečně silná. Proto pro nás byl její gól ledovou sprchou. Ale hráčům pořád říkáme, že dokud nezní siréna, tak není konec. Opět se nám podařilo v závěru srovnat a ten druhý bod v nájezdech už byl jenom třešničkou. Alespoň budou příjemnější Vánoce."

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Potvrdili jsme, že jsme doma silnější než venku, tam to stále není podle našich představ. Soupeř si vytvořil velké šance hlavně ve třetí třetině, ale nás držel skvělý Svoboda. Pak jsme šli do vedení, ale Boleslav v závěru asi zaslouženě vyrovnala. Nájezdy už byly loterie, ale my bod nakonec bereme. Hodně nás ale mrzí, že naše venkovní výkony nejsou opakovaně dobré."

BK Mladá Boleslav - HC Škoda Plzeň 2:1 SN (0:0, 0:0, 1:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 60. Žejdl (Orsava), rozhodující nájezd Orsava - 58. Gulaš (Kratěna, Moravčík). Rozhodčí: Pešina, M. Petružálek - Frodl, Komárek. Vyloučení: 2:1. Bez využití. Diváci: 2458.

Mladá Boleslav: J. Růžička - Jan Hanzlík, Kurka, Němeček, Eminger, Kotvan, Dlapa - Orsava, Žejdl, Klepiš - Valský, P. Holík, Pacovský - L. Pabiška, P. Musil, Lenc - M. Procházka, Urban, P. Kousal. Trenéři: Kýhos, Ujčík a Žabka.

Plzeň: M. Svoboda - Moravčík, Jones, D. Sklenička, P. Kadlec, Pulpán, Čerešňák, Kaňák - Schleiss, Kracík, Gulaš - D. Kindl, Stach, Indrák - P. Straka, Kratěna, M. Chalupa - Rubner, Hollweg. Trenéři: Martin Straka, Čihák, Vlasák a Jiří Hanzlík.