Chomutov - Hokejový obránce David Štich zvolil Chomutov jako své další působiště i přesto, že od loňského předkola play off má u fanoušků Pirátů nemalý vroubek. Respekt vzbuzující devětadvacetiletý zadák tehdy jako hráč Mladé Boleslavi neunesl, když se z pohledu Středočechů skvěle rozehraná série otočila na stranu soupeře.

Chomutovští začátkem března 2017 prohráli úvodní domácí zápasy předkola jasně 1:7 a 1:6. Mnozí tehdy považovali sérii na tři vítězná utkání za rozhodnutou. Jenže Mladá Boleslav její zbytek nezvládla a prohrála před svými diváky 1:5, 1:2 a v rozhodujícím duelu na ledě soupeře přišel návdavkem ještě debakl 1:6. Dva góly vítězů dal tehdy Ivan Huml a právě jeho Štich dvakrát nevybíravě zasáhl. Své běsnění krátce po polovině utkání navíc zakončil rozštípáním hokejky o branku.

"To byl zápas... Vedli jsme 2:0 v sérii, pak Chomutov srovnal na 2:2, v posledním utkání jsme ale prohrávali a já to neunesl. Byla to chvilková slabost. Na to se nedá zapomenout," připustil v rozhovoru s novináři Štich, který se na severu Čech opět setkal s koučem Vladimírem Růžičkou, jenž ho trénoval už v pražské Slavii.

Jak vzápětí připustil, zapsal se svým zkratem hluboko do mysli nejen u chomutovských diváků. "Když jsem byl podepisovat smlouvu, tak se mě ptalo vedení, jestli bych zmlátil rozhodčího a takové věci. Když jsem si připravoval hokejky, dokonce i jeden spoluhráč se měl ptal, jestli nechci raději sekerky. Tak jsem říkal, že na to je ještě brzo," smál se Štich.

"Ale kdo mě zná, tak ví své. Mám takovou dvojí osobnost - jednu na ledě a druhou mimo něj," dodal Štich.

V chomutovské kabině se s ostříleným Humlem, jenž loni odešel z klíčového duelu předkola se šrámem ve tváři a naraženými žebry, potkal. "Podali jsme si ruce a ptal jsem se ho, co zuby, protože v Bolce jsem mu dal nepříjemně hokejkou. Zasmáli jsme se tomu. Co se stane na ledě, zůstane na ledě. Tak to ale vidí většina hráčů," přiblížil Štich.

Vladimír Růžička starší sází v obranných řadách tak trochu na novou taktiku - čím větší, tím lepší. K dlouhánům Juraji Valachovi, Stanislavu Dietzovi a Ronaldu Knotovi přibylo ještě duo Štich, Bohumil Jank.

"Vypadá to tak, že budeme velká obrana. Je to i proto, abychom pomohli našim mladým gólmanům leháním do střel a podobně. I brankáři pak budou sebevědomější, když budou vědět, koho mají před sebou. Ani se nebudou muset bát, že je někdo dojede, protože určitě na ledě někdo velký vždycky bude," varoval Štich, že si chomutovská defenziva zjedná respekt.

Přestože se sám nebojí sundat rukavice a přitvrdit hru, v minulé sezoně si uvědomil, že jeho síla může být i v něčem jiném. "Začalo to už před jejím začátkem v Kladně, kdy jsme si sedli a řekli mi, že mě nechtějí měnit, ale potřebují mě na ledě a ne na trestné lavici. Opakovali mi to celou sezonu, dávali mi prostor a věřili mi. Patřil jsem k hráčům, na kterých to stálo, což mi hodně pomohlo na psychiku," připomněl Štich.

Plzeňský odchovanec se díky tomu zapsal výrazněji do statistik. Během celkem 57 zápasů za Rytíře si připsal 19 bodů (6+13), čímž překonal své bodové maximum mezi seniory. Ví, že ve stejném trendu musí pokračovat. "Trenéra znám ze Slavie, takže vím, do čeho jdu. Jeden zápas můžete být v první lajně a následující na tribuně. Bude záležet na tom, jaké budu podávat výkony, ty se pak odrazí na čase na ledě," řekl Štich.