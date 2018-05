Praha - Hokejový útočník Daniel Přibyl se po dvou sezonách v zámoří vrací do pražské Sparty. S vedením extraligového celku podepsal roční smlouvu. Pětadvacetiletý útočník v této sezoně vůbec nezasáhl do hry kvůli vleklým zdravotním potížím, nyní se ale už naplno chystá na návrat v klubu, kam přišel v mládežnickém věku z rodného Písku.

Přibyl je druhou posilou týmu, kterému sezona vůbec nevyšla. Sparta, kterou nově povede Uwe Krupp, již podepsala kontrakt s gólmanem Matějem Machovským.

S německým koučem už se Přibyl setkal. "Zapůsobil na mě velmi dobře a věřím, že spolupráce s takovou osobností nás všechny může obohatit. Z toho, co říkal, chápu, že přinese do Sparty trochu jiný systém a styl. Těším se hlavně na to, až si zase zahraju s klukama a v prostředí, které znám. Věřím, že se nám zase bude dařit tak, jako se nám dařilo v sezoně, kdy jsem odcházel," uvedl Přibyl.

Sportovní manažer Michal Broš prohlásil, že o Přibyla Sparta hodně stála. "Pokud bude zdravotně v pořádku, může patřit k nejlepším hráčům extraligy, jako tomu bylo před jeho odchodem do zámoří. Takže v první řadě přejme Danovi pevné zdraví, zbytek přijde sám, o tom nemám pochybnosti," řekl Broš.

Přibyl předloni podepsal coby volný hráč dvouletou nováčkovskou smlouvu s Calgary. Už tehdy však druhému nejproduktivnějšímu hráči základní části extraligy komplikovala situaci operace předního zkříženého vazu v pravém koleni. Loni navíc musel s přetrženým vazem na operaci znovu.

I proto se vytouženého startu v NHL v dresu Flames nedočkal. Jeho zámořská bilance čítá jen 33 startů za farmářský tým Stockton Heat v nižší soutěži AHL, v nichž si připsal 15 bodů za pět branek a 10 asistencí.

Pro Přibyla byla doma Sparta prioritou, chce hlavně být zdravý

Hokejista Daniel Přibyl se pokusí restartovat slibně se rozvíjející kariéru tam, kde dosud prožil nejlepší roky. Po dvou sezonách, které byly v jeho podání spíše bojem s vlastním tělem a problematickým kolenem než snahou o start ve slavné NHL, se domluvil na roční smlouvě se Spartou. Věří, že se mu bude opět dařit, k čemuž ale potřebuje především zůstat zdravý.

"Těším se hlavně na to, až si zase zahraju s klukama, které znám, a v prostředí, které znám. Věřím, že se nám zase bude dařit tak, jako se nám dařilo v sezoně, kdy jsem odcházel," uvedl pro klubový web Přibyl, jenž přes dvouletou smlouvu s Calgary působil jen na farmě ve Stocktonu a zdravotní problémy mu v této sezoně vůbec nedovolily zasáhnout do hry.

Nyní už ale trénuje v podstatě naplno. "Čeká mě ještě jedna důležitá kontrola, kde se dozvím, jestli je všechno v pořádku, a můžu tak směle dál na sto procent pokračovat až na led. Celý rok jsem průběžně trénoval a poslední měsíc a půl už jedu ve všem v režimu klasické přípravy na sezonu," přiblížil Přibyl.

"Zatím dělám všechny potřebné věci sám, ale brzy se připojím k týmu a v půlce července vyjedu na led. Pevně věřím, že v plné síle a hlavně se stoprocentní jistotou, že můžu všechno absolvovat naplno i tam," těšil se pětadvacetiletý šikovný útočník.

Všichni v klubu věří, že Přibyl zůstane zdravý a bude opět patřit k tahounům, jak tomu bylo před jeho odchodem do zámoří v roce 2016. Tehdy Spartě pomohl až do extraligového finále a zažil i debut v reprezentaci. "Je jasné, že na prvním místě je být v pořádku a postupně vše směřovat k zářijovému startu extraligy. Chci být perfektně připravený na sezonu. A to jak v plné fyzické síle, tak i dobré náladě," předsevzal si Přibyl.

Sparta byla pro píseckého rodáka v tuzemsku prioritou. "Řekl jsem agentům, že když zůstanu v Česku, chci hrát za Spartu. A když jsem cítil zájem o spolupráci i od Sparty, už bylo jen potřeba všechno dohodnout k oboustranné spokojenosti," řekl Přibyl, jenž by teoreticky mohl obnovit úspěšnou spolupráci z minulosti s Miroslavem Formanem a Janem Buchtelem.

"Celou dobu, co jsem byl ze Sparty pryč, jsme byli v kontaktu. Já šel do zámoří, 'Buchta' do Ruska a 'Formič' byl tady. Byli jsme vlastně každý na jiném konci světa, ale naše přátelství pokračovalo, i když jsme byli daleko od sebe. Jsem rád, že budeme zase v jedné kabině. A věřím, že tuhle naši chemii znovu předvedeme i na ledě," těšil se Přibyl.

Už se setkal také s novým koučem, jímž byl nedávno jmenován Uwe Krupp. "Zapůsobil na mě velmi dobře a věřím, že spolupráce s takovou osobností nás všechny může obohatit. Strávil řadu let v NHL a bude jedině dobře, když sem přinese něco nového. Bude to dobře pro hráče, Spartu i celou extraligu. O tom jsem přesvědčený," řekl Přibyl.

Věří, že Sparta s Kruppem udělala skvělé rozhodnutí. "Spousta kluků se naučí něco nového, co nás společně obohatí a posune dál. Moc se mi líbí jeho přístup. Cítím z něj to správné zdravé sebevědomí, že ho jen tak něco nerozhází. Zároveň mě oslovil jeho názor, že hokej by měla být pro hráče taky zábava, že by nás mělo bavit chodit na zimák. Tenhle přístup se mi líbí a věřím, že nám to bude společně fungovat," uvedl Přibyl.