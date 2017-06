Brno - Hokejista Martin Nečas dnes brzy ráno odletěl do zámoří, kde ho v Chicagu čeká důležitý mezník jeho slibně se rozvíjející kariéry - vstupní draft NHL. Osmnáctiletý forvard brněnské Komety na něj půjde s vírou, že se dočká již v noci z pátku na sobotu, kdy je na programu nejsledovanější první kolo. Opravňují ho k tomu výkony z minulé sezony, ale i odborné názory, které výběr talentů provázejí.

V pořadí hráčů z pole působících v Evropě podle Centrálního úřadu pro skauting je Nečas pátý, renomovaný časopis The Hockey News ho v pátek zařadil na celkovou jedenáctou příčku. Loni nesáhly kluby v úvodním kole po žádném českém hráči, před dvěma lety po dvou: Pavla Zachu si jako šestku vybralo New Jersey, třináctý byl bek Jakub Zbořil, jehož získal Boston.

"Čeká mě něco nového. O NHL jsem tajně snil. Draft tam má obrovskou prestiž. Zatím jsem klidný. Předpokládám, že se začátkem draftu se bude moje nervozita zvyšovat. Opadne zřejmě až v okamžiku, kdy si mě někdo vybere," řekl novinářům Nečas.

Předpovědi nesleduje, místo toho se snaží co nejlépe připravit na nadcházející ročník. "Byl bych rád, kdyby to byla první desítka nebo první patnáctka. Cením si toho, že tam budu, ale nemám přehnané ambice. Beru tuto akci s pokorou a skromností, k níž mě vedou rodiče. Očekávám, že draft bude loterie," řekl kapitán reprezentační osmnáctky, jenž se na výběr talentů a s ním spojenou show těší.

Celou akci si chce naplno užít. Jako se snaží užívat si každého dne. "Jak říkal David (Pastrňák), je důležité žít ze dne na den, užívat si každý den, protože nikdy nevíte, co se stane. I když tam bude nervozita, budu si to chtít užít s mojí rodinou a agentem. A uvidíme, kdo mě vezme," prohlásil Nečas, jenž po úterním slavnostním večeru k vyhlášení ankety Zlatá hokejka odcestoval do USA jako nejlepší junior uplynulé sezony.

V ní se podílel na zisku extraligového titulu. A nelze vyloučit, že bude pomáhat titul také obhajovat. Kvůli mnoha okolnostem ale zatím nemá pevné plány pro nejbližší budoucnost.

"Bude záležet na klubu, který si mě vybere. Počítám i s variantou, že bych v případě domluvy odehrál ještě příští sezonu v Kometě, kde mám výborné podmínky. Navíc pokračuje i Martin Erat, což je super. Říkal jsem i týmům na pohovorech, že můj plán je zůstat ještě rok v Brně a každý den se zlepšovat na ledě i mimo něj, nabrat také svalovou hmotu. Ale všechno ukážou až příští dny," vysvětlil Nečas.

Atmosféru si částečně osahal při měsíčním pobytu v zámoří po skončení domácí sezony. Při poznávání USA strávil dva týdny v New Yorku a pobyl několik dnů v Nashvillu právě u Erata, hráče s dlouholetými zkušenostmi z NHL. Hlavním bodem jeho zámořské cesty ale byly rozhovory a testování s kluby při tradiční akci NHL Scouting Combine v Buffalu.

"Byl jsem tam s Filipem Chytilem a Ostapem Safinem. Užívali jsme si to, i když to bylo dlouhé. Stihl jsem pohovory se zástupci 27 klubů," přiblížil Nečas. "Některé otázky byly obtížnější, některé vtipné. Všichni ale chtěli vědět, jak jsem nachystaný na NHL. U někoho se zdálo, že by měl větší zájem, jiné kluby zase měly zájem menší, ale těžko říci, uvidíme na draftu," podotkl.

"Třeba s Pittsburghem jsem měl pohovor tři minuty. A jeden tým naopak v rámci rozhovoru využívá psychotesty. Trvají přes dvě hodiny. Psycholog mi dal deset obrázků, kde byly neurčité věci, a měl jsem popsat, co tam vidím. Bylo to zajímavé, v životě jsem to nedělal," pousmál se Nečas.

Jednu z tradičních otázek ohledně toho, co by udělal s první výplatou, nedostal. "Ale v tom mám jasno. Něco malého bych si koupil, určitě bych ji ale věnoval rodině, protože ta je pro mě vším. Bez ní bych tady nebyl a nehrál hokej. Podporovali mě odmalička," připomněl.

Čas zbyl ale i na zábavu. Díky Eratovi byl u postupu Nashvillu do bitvy o Stanley Cup proti Pittsburghu. "Byl to můj první zápas play off NHL, co jsem viděl. Postoupili a bylo to neskutečné... Skoro jako na Kometě," smál se Nečas.

"Měli jsme skvělé lístky, ale skoro jsme si nesedli, jak lidi stáli. Bylo to krásné. A bylo super vidět Martinův život po kariéře v NHL. Teď už se hokejem baví, všechno má zajištěné. Byla to zase další motivace do budoucna," prohlásil Nečas.