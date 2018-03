Liberec - Netradičně brzký začátek šestého čtvrtfinále play off hokejové extraligy mezi Libercem a Hradcem Králové nebyl pro samotné aktéry žádný zásadní problémem. Úvodní buly už v 11 hodin dopoledne vyžadovalo sice úpravu zaběhnutého režimu zápasového dne, hráči jsou ale právě v tuto denní dobu zvyklí trénovat.

Zápas bylo třeba odehrát takto časně proto, že liberecká Home Credit Arena hostí večer dlouhodobě plánovaný galavečer bojovníků Night of Warriors se začátkem v 18:00. A protože se oba kluby nedokázaly dohodnout na vyřešení situace, vše rozsekl podle stanov ředitel soutěže Josef Řezníček. Jak se ukázalo, šlo o dobré rozhodnutí. Hráči s neobvykle brzkým začátkem neměli problém a zápas sledovalo vyprodané hlediště se 7500 diváky.

"Brzký začátek mi osobně docela vyhovoval. Dobře jsem se vyspal a měl hodně sil. Na druhou stranu to bylo náročné, režim je jiný. Člověk musí jít brzy spát a zase brzo vstávat, důležitá je také strava. Nebyl to žádný problém, ale myslím, že když se hraje večer, tak je to pro hráče lepší," řekl liberecký zadák Filip Pyrochta.

"Problém to pro nás nebyl. Jsme na to zvyklí, máme ráno tréninky. Každý si udělal režim podle sebe a pak jsme měli společnou snídani. Jako překážku bych to určitě neviděl," poznamenal domácí útočník Michal Bulíř.

Nejvíce se ale zdálo, že si brzký start užil královéhradecký forvard Radek Smoleňák. "Bylo to super. Vzpomínka na juniorská léta, kdy jsme s Kladnem všechno válcovali. A vždy, když se hodil puk v jedenáct, tak se vědělo, že vyhrajeme třeba 5:0 nebo 6:0. Právě na tuhle dobu, kdy jsem si to strkal s klukama na Kladně, jsem si vzpomněl," líčil nadšeně.

"Chtěl jsem jít akorát brzo spát, tak kolem desátý, ale byl jsem na pokoji s 'Koukim' a ten mluvil asi do půl jedný a nenechal mě. Kdyby mi tak nechal ty dvě hodinky spánku navíc, nic by se nedělo," postěžoval si Smoleňák na oko na spoluhráče Petra Koukala.

"Osobně bych si přispal, ale tady ti naši starší kluci, jako je třeba Bedýnka (Jaroslav Bednář), ti vstávají tak v pět ráno, takže jsou určitě rádi, že se hrálo dopoledne. Pro mladé kluky je naopak dobré i to, že mají po zápase ještě i čas na rande," pousmál se Smoleňák.

Bednář mu však v narážce na vstávaní trošku oponoval. "Vstávalo se mi těžce, prakticky jsem nespal. Celou noc jsem se převaloval z určitých starostí. Nicméně v zápase jsem se cítil velmi dobře, tyhle brzké začátky mi vyhovují. Jsem za to rád, kdyby se hrálo večer, tak jsme to třeba zase nemuseli zvládnout," přemítal Bednář.

"My samozřejmě dopoledne trénujeme, stejně tak i Hradec. Je to trošku nestandardní věc, ne úplně komfortní, ale je to pro oba týmy stejné a nemělo to vliv na výsledek," ujistil přes prohru kouč Liberce Filip Pešán.

"V tu dobu se trénuje a hráči jsou zvyklí, že v tuto denní dobu jsou v zátěži, i když zápas je něco jiného než trénink. Neviděl jsem to jako veliký problém. Navíc to bylo pro oba týmy stejné," konstatoval jeho protějšek Václav Sýkora.

"Udělali jsme jinak přípravu, vše se posunulo. Neměli jsme určený budíček, ale odjezd z hotelu do haly. Bylo na každém, kdy se do té doby nasnídá. Něco jako kontrolu večerky jsme nedělali. Každý ví, jak se má zachovat, když se hraje druhý den takovýhle zápas," dodal Sýkora.