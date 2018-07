Praha - Celková hodnota bankovek a mincí v oběhu překonala ke konci minulého týdne poprvé 600 miliard korun. Informovala o tom dnes Česká národní banka. Celkový počet bankovek a mincí v oběhu překonal 2,3 miliardy kusů. Nejvíce je v oběhu dlouhodobě tisícikorun a korunových mincí. Ke konci loňského roku bylo v oběhu zhruba 2,3 miliardy bankovek a mincí za zhruba 592 miliard Kč.

Podle ČNB lze u bankovek a mincí v oběhu pozorovat růst dlouhodobě. V letech 1997 a 1998 počet stagnoval kvůli měnovým turbulencím. Například v polovině roku 2000 se na růstu hodnoty oběživa projevil pád Investiční a poštovní banky. A na konci roku 2008 bylo možné pozorovat extrémní výběry hotovosti, poté následovala dvouletá stagnace, uvedla ČNB.

ČNB dnes rovněž zveřejnila některé zajímavosti, které se vážou k oběživu bankovek a mincí. Od prvního dne, kdy začala platit česká měna (8. února 1993), vzrostlo oběživo z původních 28,1 miliardy Kč o 573,1 miliardy Kč. Pokud by všechny bankovky evidované v oběhu byly položeny podélně jedna za druhou, vznikl by pás o délce 72.000 km. Součet hmotnosti všech mincí, které jsou aktuálně v oběhu, je přes 9900 tun. Tímto materiálem by se naplnilo 495 vagónů po 20 tunách. Oběživo dosáhlo poprvé úrovně 100 miliard Kč v květnu 1995, 200 miliard Kč v červnu 2000, 300 miliard Kč v květnu 2006, 400 miliard Kč v září 2011 a 500 miliard Kč v listopadu 2015.