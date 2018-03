Praha - Na pražské Staroměstské radnici byly dnes v pravé poledne zprovozněny hodiny umístěné pod ochozem věže radnice. Původní poválečné černobílé ciferníky nahradily černozlaté, které se vzhledem podobají těm z roku 1787, kdy se hodiny na věži objevily poprvé. Oprava vyšla na 360.000 korun bez DPH a byla součástí celkové rekonstrukce Staroměstské radnice, která má skončit letos v září. Na věž magistrát nyní zavěšuje obrazovku, na kterou bude promítat orloj do konce oprav.

"Barokní podoba se liší od podoby dosavadních ciferníků nejen zlacením, ale také tím, že je na nich uvnitř hodinového číselníku vyznačen ještě číselník minutový, označený po čtvrthodinách," řekl orlojník Petr Skála. Zajímavostí pak je, že minutová ručička je menší než hodinová.

Nainstalované ciferníky nejsou ty, které před asi rokem nechalo město sundat. Byly totiž v tak špatném stavu, že nešly opravit. Magistrát proto nechal vyrobit zcela nové. Ručičky a číslice jsou pozlaceny 24karátovým zlatem. Číslice jsou snímatelné z ciferníků, které jsou vyrobeny z nerezu a každý váží 110 kilogramů. Horní hrana hodin je ve výšce 38 metrů, ciferníky mají v průměru 329 centimetrů.

Oprava hodin je součástí druhé fáze celkové rekonstrukce radnice. "Předpoklad je, že hlavní věci budou hotovy do konce června, uvidíme, jak to bude s orlojem. Přes prázdniny by mělo dojít k dokončovacím pracím. Pražanům a návštěvníkům by měl být orloj v kompletní podobě zvenku vrácen do konce září," řekl pražský radní Jan Wolf.

Magistrát připevňuje na lešení před orlojem velkoplošnou obrazovku, na které jej turisté uvidí až do skončení oprav. Nyní by měl začít testovací provoz obrazovky, spuštěna by měla být podle mluvčího magistrátu Víta Hofmana v příštím týdnu.

V první fázi opravy radnice byla zabezpečena statika kamenů, v oknech ochozu přibyly kvůli bezpečnosti mříže a byly vyleštěny zlaté prvky na věži. Ochoz byl zpřístupněn loni v prosinci. Nyní město opravuje právě orloj a kapli Staroměstské radnice. Za opravy město zaplatí 48 milionů korun bez DPH.