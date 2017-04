Liberec - Hokejisté Komety ve druhém finále extraligy na ledě mistrovského Liberec třikrát ztratili vedení, ale na čtvrtý úder Brňanů už nemohli Bílí Tygři reagovat. O výhře Jihomoravanů 4:3 v prodloužení rozhodl v čase 64:17 útočník Marek Kvapil a přiblížil Kometu na dvě vítězství k zisku titulu po 51 letech. Brňané si vezou ze severu Čech vedení 2:0 na zápasy.

Kvapila vyslal obránce Jozef Kováčik bekhendovým lobem mezi beky Radima Šimka a Adama Jánošíka a nejproduktivnější hráč Komety ze základní části z pravého kruhu překonal Jána Lašáka. "Šlo to přímo pod ruku. Sahali mi tam dvěma hokejkama a já jsem to jen hodil na bránu do kříže a spadlo to tam," popsal Kvapil svou teprve druhou trefu ve 12. utkání letošního play off.

Brňané po páteční výhře 4:3 ovládali první třetinu utkání, přestříleli soupeře 15:5, ale Liberec tuto pasáž hry uhrál se skóre 1:1. "Bohužel, nepovedlo se dát víc gólů. Ale tlak tam byl. Myslím, že jsme dneska vyhráli zaslouženě," řekl Kvapil.

Liberec sice třikrát dotáhl ztrátu, ale Kometa dokázala vybojovat i druhou finálovou výhru v cestě za dvanáctým mistrovským titulem v historii. "Bylo to samozřejmě těžký. Ale je důležité, že jsme dávali góly. Dokázali jsme se z toho zvednout a pokaždé jsme šli do vedení. Je to hokej. Nemohli jsme čekat, že to za stavu 3:2 dohrajeme v klidu. Oni srovnali a museli jsme hrát zase od začátku," podotkl dvaatřicetiletý mistr světa z roku 2010.

"Věděli jsme, že to dneska bude těžší než včera, a taky bylo. Určitě jsme nečekali, že tady vyhrajeme dva zápasy, ale je to super," pochvaloval si Kvapil. "V kabině jsme si věřili a povzbuzovali jsme se. I když oni třikrát srovnali, tak jsme si věřili, že to dneska urveme. Bylo hodně důležitý, že se nám to povedlo."

Kometa potvrdila, že se jí proti Liberci v sezoně daří. Už v základní části s ním získala 10 z 12 bodů. "Nedá se to srovnávat se základní částí. Věděli jsme, že to bude těžký a Liberec má dobrý tým. V play off hrajou dobrý hokej. My jdeme do každého zápasu s pokorou a šlapeme," podotkl dvojnásobný vítěz Gagarinova poháru v KHL s Dynamem Moskva z let 2012 a 2013.

Kometa ve čtvrtfinále dokázala vyhrát oba zápasy na Spartě a pak doma dotáhla sérii na 4:0. Podle Kvapila ale ještě zdaleka nelze myslet na triumf. "Je to play off a už tady byly týmy, které srovnaly z 0:2 i z 0:3. Musíme navázat na výkony ze včera i z dneška doma," uvedl Kvapil.

"Musíme do toho jít dál s pokorou a nevidět se, jak zvedáme pohár. Musíme makat, chybí nám ještě dvě výhry. Žádná velká euforie nemůže být. My se cítíme skvěle a věříme si. Ale myslím, že to bude stejný a vyrovnaný hokej - fyzicky náročný s množstvím šancí. Doma se nám hraje určitě líp než venku. Zápasy budou těžký. Když nám diváci pomůžou, tak to bude super," těší se na vyprodaný domácí stadion.

Do úterního pokračování série bude chtít věnovat čas hlavně regeneraci. S přítelkyní si chce užít i Velikonoce. "Asi něco proběhne, přítelkyně se může těšit," usmál se Kvapil, který bude chtít i na chvíli vytěsnit hokej z hlavy. "Myslím, že to jde. Každý si něco najde, kluci chodí na ryby, někdo si zajde do kina nebo do lesa. My se chodíme s přítelkyní projít s pejskem, odpočívám i nějaký bazén dám," dodal hrdina utkání.