Káhira - Palestinské hnutí Hamas je ochotno zahájit rozhovory o usmíření s hnutím Fatah, jednat o rozpuštění vlády v Pásmu Gazy a uspořádání všeobecných voleb. Uvádí to prohlášení hnutí Hamas, z něhož citovala agentura Reuters.

Zatímco umírněnější Fatah kontroluje Západní břeh Jordánu, radikální hnutí Hamas ovládá palestinské Pásmo Gazy. Hamas se Pásma Gazy zmocnil v roce 2007 a od té doby mají obě palestinská území rozdílné vlády. V roce 2011 v Káhiře podepsalo dohodu o usmíření 13 palestinských stran včetně Fatahu a Hamasu. Ta předpokládala sestavení společné vlády a přípravu voleb, naplněna ale nebyla.

O situaci v oblasti jednali představitelé hnutí Hamas v Káhiře také na počátku září. Hnutí v dnešním prohlášení uvedlo, že reaguje na "velkorysé" úsilí Egypta zprostředkovat "dosažení národní jednoty". Je připraveno zahájit rozhovory s hnutím Fatah, souhlasí s rozpuštěním vlády, která řídí Gazu, a vyzývá vládu šéfa Fatahu Mahmúda Abbáse k návratu. Rovněž je ochotno umožnit všeobecné volby v pásmu Gazy a na Západním břehu Jordánu. Není však zcela jasné, zda je Hamas připraven podřídit své bezpečnostní síly Abbásově kontrole. Právě to je stěžejní bod, na kterém uvázla předchozí jednání.

Až dosud radikální hnutí Hamas tvrdilo, že než začne o smíření s Fatahem vůbec uvažovat, měl by Abbás zrušit řadu opatření, která proti němu v minulosti přijal. Hnutí je silně oslabeno izraelskou a egyptskou blokádou, třemi válkami s Izraelem a mezinárodní izolací. Izrael a Egypt zahájily blokádu Pásma Gazy poté, co nad ním hnutí Hamas v roce 2007 převzalo kontrolu. Oblast je většinu dne bez dodávek elektřiny, většina obyvatel žije v chudobě a až 50 procent lidí je nezaměstnaných. Asi 60 procent rozlohy moře u pobřeží Pásma Gazy podle mezinárodní organizace na ochranu dětí Save the Children kontaminují splašky a z více než 90 vodních zdrojů v oblasti nelze čerpat pitnou vodu.