Praha - Premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka neodvolá ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka (ČSSD) ani po kritice novely telekomunikačního zákona, i když s jeho postupem není spokojen. Sobotka to řekl Hospodářským novinám (HN). Podle návrhu novely připravené Mládkovým úřadem si lidé nebudou moci vyjednat u operátorů lepší cenu volání. Kritizován byl i výrok Mládkova náměstka Lubomíra Bokštefla, který v debatě na serveru Aktuálně.cz řekl, že pokud lidé chtějí stejně výhodné tarify jako v Polsku, mají jet do Polska.

"Rozostřená komunikace ministra průmyslu Mládka ve věci tlaku na mobilní operátory, aby snížili ceny volání a dat, to opravdu není něco, z čeho bych měl radost," uvedl. "Investuji hodně času a energie, abych dosáhl snížení cen mobilních dat v Česku. A všechny tyhle rušivé věci, které přicházejí z Mládkova ministerstva, pokládám za chyby," dodal.

Přesto se nechystá Mládka odvolat. "Své ode mě slyšel. Odpovědnost nenese jen on, ale i Český telekomunikační úřad, který má na starosti regulaci operátorů," řekl premiér. Podle Sobotky bude mít novela zákona o elektronických komunikacích pozitivní vliv na práva spotřebitelů a trh s mobilními daty. "Ideálně bychom mohli mít nový zákon do léta hotový, přijatý," doplnil.

Zákaz individuálních cen volání pro spotřebitele v novele telekomunikačního zákona zvedl vlnu nesouhlasu mezi politiky i odborníky. Podle Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) by mohl vést k zakonzervování mobilních tarifů. Mluvčí úřadu Martin Drtina uvedl, že zákaz nebyl s ČTÚ konzultován. "Neznamená to, že nebudou slevy, ale měl by každý vědět, že když zaplatím tolik, mám nárok na toto," řekl k zákazu Mládek.