Praha - Ministerstvo vnitra plánuje, že do konce roku skončí více než 400 matrik většinou v nejmenších obcích. Ministerstvo to oznámilo krajům, zavřela by se tak přibližně třetina těchto úřadů v zemi. Stát by měl ušetřit zhruba 150 milionů korun. O zrušení rozhodne ministr vnitra. Napsaly to dnes Hospodářské noviny (HN). Plán se podle deníku nelíbí starostům.

"Je to politické rozhodnutí. Buď řešíme efektivní stát, nebo říkáme, že tu ze sentimentu necháme úřady, kde jeden úkon stojí 50.000 korun," uvedl náměstek ministra vnitra Petr Mlsna. Matriky vystavují rodné listy, úmrtní listy a zaznamenávají sňatky.

"Z analýzy, kterou jsme si nechali vypracovat, plyne, že 400 až 450 matrik nevykoná ani dvacet matričních úkonů za rok," podotkl Mlsna. Stát přitom platí obcím za úředníka i v případech, kdy lidé jejich práci vyžadují jen málokdy. Mlsna proto navrhuje zavřít matriky tam, kde ročně provedou méně než 20 úkonů a do 20 kilometrů od obce je jiný úřad.

O zrušení rozhodne ministr vnitra v demisi Lubomír Metnar (za ANO) nebo jeho nástupce, v případě, že vznikne nová vláda. Ministr musí změnit vyhlášku, která obsahuje seznam obcí, kde tento úřad lidé najdou.

Starostům vadí to, že přijdou o úředníky, a stěžují si na to, že novinka zkomplikuje život hlavně starším a sociálně slabým lidem. "Není to dobrý krok. Jsme na okraji kraje a museli bychom jezdit 20 kilometrů do Dačic," citují HN starostu jihočeské obce Studená Vítězslava Němce (KSČM). Ve Studené funguje azylový dům a jeho klienti mohou mít problém zaplatit sto korun za autobus na nejbližší úřad. Mnohem lepší řešení by podle starosty bylo ponechat společnou matriku třeba pro tři sousední menší obce.

"Jestli chceme, aby lidé na vesnicích zůstávali, jde plán ministerstva přesně proti tomu. Lidem se vzdalují služby, přicházejí o školy a restaurace. Tohle je další krok, kdy říkáme, že nám na malých obcích nezáleží," komentoval plán jihočeský poslanec Jan Bartošek (KDU-ČSL). Na rušení matrik si u něj v posledních dvou týdnech stěžovali mnozí starostové z jeho regionu. V Jihočeském kraji se má zavřít téměř 50 matrik.