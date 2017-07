Hluk (Uherskohradišťsko) - Tradiční Jízda králů dnes projela Hlukem na Uherskohradišťsku. S bílou růží v ústech jí kraloval dvanáctiletý Tadeáš Křižan, doprovázela jej více než dvacetičlenná družina jezdců na bohatě zdobených koních. Členem družiny byl také sedmnáctiletý králův bratr Lukáš. Pro celou rodinu tak byla letošní Jízda králů významnou událostí, řekli dnes členové rodiny ČTK.

Letošní jízda byla o to zvláštnější, že králův otec Martin Křižan je také starostou, který dává tradičně družině svolení k jízdě. Coby otec tak vedl koně krále, v některých okamžicích však musel plnit roli starosty. Vzhledem k tomu, že jezdcem byl i syn Lukáš, musela rodina připravit a ozdobit dva koně. Rodina krále se na událost chystala několik měsíců, zajišťovala například občerstvení, upravovala i dům.

"Když jsme byli před čtyřmi lety osloveni, bylo to pěkné. Stal jsem se pak starostou, rozestavěli jsme dům, jednu chvíli jsme už přemýšleli, jestli to zvládneme. Ale pak jsme si řekli, že ano a udělali jsme pro to maximum," řekl dnes ČTK Křižan, podle kterého rodině pomohla řada lidí. Dnešní den si celá rodina užívala. "Každý hlucký otec by si to užíval, ten pocit je zarytý na celý život. Nejen v mém srdci, ale hlavně u kluků a krále," uvedl Křižan.

Podle jeho manželky Vladimíry bylo důležité, aby se Tadeáš naučil jezdit na koni a coby král celou situaci zvládl. Tadeáš, který hraje na housle, chodí do tanečního souboru, cimbálovky, sboru i volejbalu, se na dnešek vyspal dobře. "Strach z ničeho nemám," řekl. Nevadil mu ani ženský kroj, ve kterém je král oblečený. "Jen mě bolí uši, jak to mám stáhnuté," řekl ČTK. Podobně byl na tom jeho bratr Lukáš. "Užívám si to výborně, je to pro mě nezapomenutelný zážitek. To se nikdy nebude opakovat, aby byl brácha král a já jezdec," řekl.

Jízdu provázelo tradiční vyvolávání veršů, kterými družina baví přihlížející. Takzvané vyvolávky se vtipně trefovaly do místních obyvatel, starosty, sportovních oddílů i náhodných kolemjdoucích.

V Hluku se jezdí Jízda králů vždy jednou za tři roky jako součást Dolňáckých slavností. Na Slovácku se jízda králů jezdí také ve Vlčnově, a to každým rokem, každý druhý rok i v Kunovicích, koná se také ve Skoronicích na Hodonínsku.

Jízda králů patří k nejznámějším folklorním zvykům v zemi. Její původ je podle některých výkladů v dobách, kdy spolu soupeřili chlapci při vyhánění dobytka a nejlepší z nich se stal králem. Druhý původ tradice vidí etnografové v útěku uherského krále Matyáše Korvína před Jiřím z Poděbrad. Aby se neprozradil svým vzhledem a mluvou, oblékl se prý do ženského kroje a do úst si vložil růži. Najít krále je výsadou jinochů, kteří v daném roce dovrší 18 let. Obcházejí rodiny chlapců ve věku od deseti do 12 let a přemlouvají je, aby jim "daly syna za krála".