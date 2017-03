Praha - Po dvou letech se do fotbalové reprezentace vrací Adam Hloušek, který v Legii Varšava prožívá jedno z nejlepších období své kariéry. Pozvánka mu udělala o to větší radost, že bude moci přičichnout ke slávistické euforii. Za Slavii hrával i pod současným reprezentačním koučem Karlem Jarolímem a stále k ní má velmi vřelý vztah.

"Od roku 2010 jsme se spolu ale neviděli. Teď se tedy s trenérem potkáme po sedmi letech," řekl dnes Hloušek novinářům. Pozvánku nečekal. "Přišlo to rychle, dozvěděl jsem se to těsně před nedělním zápasem. Ještě jsem ani neměl čas o reprezentaci pořádně přemýšlet. Vím, že šance na hřišti bude a pak už je to jen na mně, jak to dopadne," dodal.

Naposledy reprezentoval v březnu 2015 v přípravném utkání na Slovensku. Od té doby v nominacích chyběl, i když po loňském přestupu do Legie Varšava patří mezi opory polského mistra.

"Reprezentaci jsem vypouštěl z hlavy a to nemyslím nijak špatně. Ale měl jsem příjemné starosti v Legii a reprezentací jsem se nezabýval. Poláci se mě ale často ptali, proč nejsem v národním týmu, když hraju v základu i v Lize mistrů. Já jim jen říkal, že nevím, že to není otázka na mě," uvedl bývalý hráč Jablonce, Slavie, Kaiserslauternu, Norimberku a Stuttgartu.

Přestup do Legie považuje za jedno z nejlepších rozhodnutí v kariéře. "Od doby, kdy jsem přestoupil do Legie, mám pořád dobrou náladu. Hodnotím to jako jeden z mých nejlepších kroků v kariéře. Podařily se mi tam velké věci, Polský pohár, titul a Liga mistrů. Velké věci, velké zážitky. Loňský rok byl jeden z mých nejúspěšnějších roků v kariéře," řekl osmadvacetiletý levý bek.

Hlavně Liga mistrů a zápasy s Realem Madrid a Dortmundem v něm zanechaly velký dojem. "Doma jsme proti Realu byli pět minut od vítězství. Na to jen tak nezapomenu. Hráli jsme s nimi otevřený fotbal a lidé ocenili, že jsme nechtěli jenom bránit. Liga mistrů se hraje třeba jednou za život, bavilo nás to, užili jsme si to a fanoušci snad také," dodal.

Do reprezentace se vrací ve chvíli, kdy je v ní šest hráčů z rozjeté Slavie. "Mně to maximálně těší. Sleduji Slavii pořád, jsem strašně šťastný, že se jim tak daří. Hrají opravdu dobře. Jsem rád i za fanoušky, kteří si to zaslouží. Nečekal jsem, že se to dá po tak těžké době takhle rychle dohromady," uvedl Hloušek. "Věřím, že tu pohodu přivezou i do reprezentace a přenesou to na ostatní," dodal.

Zatím se ale na srazu nesetká s jiným bývalým slávistou a svým novým klubovým spoluhráčem Tomášem Necidem, kterého trápí zdravotní potíže a navíc se mu úvod angažmá v Legii nepovedl podle představ.

"Tomáš to měl hrozně těžké. Očekávání byla až moc velká. Měl nahradit Nikoliče, který dal hrozně moc gólů a fanoušci ho milovali. Novináři o Tomášovi psali velké věci a fanoušci čekali, že tam oproti Nikoličovi nebude rozdíl. Jenže Tomáš v Turecku moc nenastupoval a měl těžké se hned chytnout. Teď se zranil, ale třeba to pak rozjede. Maká na sto procent, tak se to snad v dobré obrátí," věří Hloušek.