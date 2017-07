Praha - Sezonu, která může být poslední v jeho kariéře, má před sebou útočník hokejové Sparty Jaroslav Hlinka. Prožije ji s kamarády a bývalými spoluhráči za zády, neboť spolu s Jiřím Kalousem vede Pražany Jaroslav Nedvěd, oběma pak je k ruce z pozice sportovního manažera Michal Broš. Přestože tým prošel mnoha změnami, Hlinku v jeho čtyřiceti letech žene nadále vpřed touha a víra v týmový úspěch.

"Chuť do hokeje pořád mám. Baví mě to mezi mladými kluky v kabině. Je to i tím, že na Spartě máme vždy dobrý tým a hrajeme o nejvyšší příčky, což je samozřejmě fajn," řekl Hlinka novinářům. "V týmu, kde bychom se plácali někde o sestup, by motivace byla daleko menší. Tady ve Spartě je vidina titulu v podstatě každý rok, i když někdy reálná méně, někdy více," doplnil Hlinka.

Smlouvu na nadcházející ročník měl, takže rozhodnutí, zda bude i nadále hrát, bylo jen na něm. A pražský rodák připustil, že si po čtvrtfinálovém výprasku 0:4 od pozdějšího mistra Komety Brno nechal určitý časový odstup.

"I tak jsem se ale rozhodl krátce po sezoně. Ne hned, kdy jsem si okamžitě po sezoně říkal, že už sotva budu pokračovat, ale s odstupem několika dnů, kdy pominulo zklamání," prozradil Hlinka. Nezastírá, že kdyby sparťané vyhráli titul, bylo by rozhodování třeba jiné. "Těžko by mě něco dalšího hnalo dál. A je pravdou, že ten společný úspěch mě u toho drží a žene dál, že bych to chtěl ještě jednou zažít," přitakal Hlinka.

Extraligovým šampionem byl již v letech 2000, 2002, 2006 a 2007. V prvních dvou případech u toho byli i Broš s Nedvědem, kteří rovněž patřili dlouhá léta k týmovým oporám. Na myšlenky o sparťanském srdíčku ale příliš nedá, neboť si uvědomuje, že společně za Spartu hrávali v jiné době.

"Jsou to perfektní kluci, s nimiž jsem já osobně odehrál spoustu zápasů. Znají zdejší prostředí, bude to pro nás i oživení. Tréninky pod nimi jsou fajn a určitě si myslím, že je to dobré z toho trenérského pohledu," řekl Hlinka. "Na druhou stranu - na sparťanské odchovance a srdíčko se to hrát už nedá, je jiná doba. Hráči se různě točí, chodí do ciziny, už se to tolik nedrží jako dříve, tak to prostě je."

Velké změny v kádru nechtěl příliš komentovat. "Není to moc otázka na mě, ale uznávám, že i na můj vkus je jich možná trochu moc. Ale je to věc vedení klubu. Snad budou k lepšímu a budeme mít zase silný tým, abychom mohli bojovat o ta nejvyšší umístění," přál si Hlinka.

A stejný postoj měl i k úvahám, jak pravděpodobná může být vidina titulu. "Ten je strašně daleko, to nemá cenu řešit. Pro mě je to teď hlavně vidina toho, že bych chtěl odehrát další sezonu," řekl. "Hlavně si přeji, ať chodí fanoušci a hrajeme hned od začátku dobrý hokej. O titulu či nějakém úspěchu v sezoně se budeme bavit až po Vánocích," prohlásil Hlinka.

Přiznal, že po nástupu na led fyzicky trpí. "Teď se cítím hodně špatně," smál se Hlinka. "Přes léto se nijak přehnaně nehlídám, ale i kdyby to bylo naopak a já se strašně hlídal, ty začátky by pro mě byly hodně krušné i tak. Ale to k tomu patří a i když je to pro mě teď složité období, je třeba si tím projít," dodal již vážněji Hlinka.

Mrzí ho, že Sparta nebude hrát Ligu mistrů, v níž hrála finále. "Za sebe musím říct, že mě bavila. A měli jsme v ní úspěšnou sezonu. Jsem typem hráče, který určitě raději hraje, než trénuje. Na druhou stranu se teď budeme moct plně soustředit jen na ligu," uzavřel Hlinka.