Praha - Silnice jsou dnes vesměs s opatrností sjízdné. Na cestách nižších tříd v některých místech zledovatělý sníh. Ve Zlínském kraji komplikuje dopravu silný vítr, kvůli němuž se místy na silnicích ve vyšších polohách tvoří sněhové jazyky. V Libereckém kraji silně mrzne, silničáři doporučují opatrnost.

Jihočeský kraj

Většina jihočeských silnic je dnes po ránu sjízdná pouze se zvýšenou opatrností. Výjimku tvoří vozovky prvních tříd na Táborsku, které jsou sjízdné bez omezení. Komunikace zůstávají většinou holé a vlhké nebo vymrzlé. Vyplývá to z aktuálních informací dispečinku jihočeské správy a údržby silnic.

Na vozovkách nižších tříd na Písecku leží zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem. Na Jindřichohradecku a Strakonicku se zase objevují silnice s ujetou vrstvou sněhu.

Teploty po ránu na některých místech v kraji dosahují až minus 11 stupňů Celsia. Podle předpovědi meteorologů bude mrznout po celý den a ojediněle může slabě sněžit. V noci na čtvrtek se má ještě více ochladit a teploty klesnout až k minus 16 stupňům Celsia.

Jihomoravský kraj

Silnice nižších tříd v Jihomoravském kraji jsou dnes ráno sjízdné se zvýšenou opatrností. Vyplývá to z webu Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje. Na úsecích sypaných inertním materiálem je ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Dálnice a silnice I. třídy jsou sjízdné bez omezení.

Teploty se na jižní Moravě pohybují od minus šesti do minus dvou stupňů Celsia. Na většině území je polojasno. Na Blanensku, Břeclavsku, Brněnsku, Hodonínsku, Vyškovsku i Znojemsku je nárazový vítr. V Brně a v okolí dálnic vane slabý vítr. Viditelnost je dobrá.

Liberecký kraj

V Libereckém kraji silně mrzne, na Českolipsku klesly dnes ráno teploty až k minus 14 stupňům, na horách je tepleji. Hlavní tahy jsou většinou jen holé a vlhké po chemickém ošetření. Silničáři ale doporučují zvýšenou opatrnost, při tak nízkých teplotách ztrácí sůl účinnost a silnice mohou namrzat. V Jablonci nad Nisou a Novém Městě pod Smrkem na Liberecku stále platí kalamitní stav, který města vyhlásila v pondělí kvůli velkému množství sněhu.

V Jablonci napadlo od soboty do pondělí bezmála 60 centimetrů sněhu. I v noci na dnešek tam pokračovaly práce na jeho odklízení, z města ho odvážejí nákladní auta. Uzavřena kvůli tomu byla v noci frekventovaná ulice Pod Vodárnou a navazující komunikace ve směru na Liberec - Harcov, kterou motoristé používají jako jednu z objízdných tras po dobu výstavby rychlého spojení mezi Libercem a Jabloncem. Kalamitní stav v Jablonci zřejmě potrvá až do pátku, v Novém Městě budou o jeho odvolání rozhodovat dnes dopoledne.

V Libereckém kraji je dnes ráno většinou polojasná až jasná obloha. Teploty se pohybují od minus čtyř do minus 14 stupňů Celsia. Vítr vane slabý proměnlivý. Hlavní tahy jsou většinou jen holé a vlhké, v horských oblastech může být slabá vrstva sněhu. Hůře sjízdné jsou silnice nižších tříd, které se neudržují chemicky - tvoří se na nich vyjeté koleje. Silnice v Libereckém kraji lemují vysoké sněhové mantinely, které ztěžují výhled, řidiči by proto měli být velmi opatrní.

Všechny silnice v kraji jsou ale podle silničářů průjezdné a sjízdné. Pro kamiony nad šest tun zůstává od 2. ledna uzavřena silnice třetí třídy z Mníšku do Raspenavy na Liberecku přes Oldřichovské sedlo. Silnice se nesolí a pro nákladní dopravu je nesjízdná. Silničáři předběžně počítají s tím, že zůstane pro nákladní dopravu uzavřená do konce ledna. Alternativní trasa vede po silnici 13 přes Frýdlant, ta se udržuje chemicky.

Olomoucký kraj

Se všemi projevy zimních nástrah se dnes mohou setkat řidiči na silnicích Olomouckého kraje. V okolí Ostružné na Jesenicku varují správci silnic řidiče před námrazou, ve vyšších polohách Olomoucka se zase kvůli silnému větru tvoří sněhové jazyky. Na Jesenicku pokrývá rozbředlý sníh i hlavní tahy, v ostatních částech kraje jsou již silnice většinou holé. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Zvýšená opatrnost je nutná především na severu kraje, námrazu u Ostružné avizovali správci silnic před 07:00, zvýšená opatrnost je však na místě na všech silnicích Jesenicka. Hlavní i vedlejší tahy pokrývá rozbředlý sníh, na vozovkách ošetřovaných inertním posypem leží ujetá vrstva sněhu krytá posypem. O něco lepší situace je v sousedním Šumpersku, kde se sněhová vrstva drží jen na silnicích sypaných inertním materiálem.

Silnice v nižších částech jsou většinou holé, pouze na Olomoucku v oblasti Lipné se místy tvoří sněhové jazyky, drží se zde slabá vrstva sněhu krytá posypem, vyplývá z informací ŘSD. Na Prostějovsku i Přerovsku jsou již silnice holé, správci silnic však v těchto okresech upozorňují na silný nárazový vítr.

Pardubický kraj

Na menších silnicích v Pardubickém kraji musejí dnes řidiči ve výše položených oblastech stále počítat se sněhem. Často tvoří uježděnou vrstvu. Všechny komunikace jsou s opatrností sjízdné, uvádějí silničáři.

Opatrně by měli motoristé jet zvláště v okolí Lanškrouna, Litomyšle, Moravské Třebové, Ústí nad Orlicí, Poličky a Svitav. Na Žamberecku se místy tvoří sněhové jazyky. V okolí Skutče na Chrudimsku je v lesních úsecích zledovatělá vrstva sněhu.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji většinou oblačno až skoro jasno, foukal slabý vítr. V oblasti Žamberka se vyskytovaly sněhové přeháňky. Teploty dosahovaly minus 16 až minus dvou stupňů.

Středočeský kraj

Na silnicích prvních tříd na Kladensku, Rakovnicku a Mělnicku, na dálnici D6 a na všech krajských cestách nižších tříd by dnes měli řidiči dbát zvýšené opatrnosti. Jinde jsou silnice suché, často vymrzlé a sjízdné bez omezení. Vyplývá to z dat Ředitelství silnic a dálnic.

Teploty v kraji se pohybují od minus osmi do minus jednoho stupně Celsia, podle silničářů se ale dnes ráno byly teploty na dálnici D10 ještě nižší. V kraji je polojasno, místy zataženo, na většině území vane slabý vítr.

Ústecký kraj

V Ústeckém kraji jsou dnes silnice s opatrností sjízdné. V Krušných horách jsou na vozovkách zbytky sněhu, řidiči musejí počítat místy s námrazou. Vyplývá to z údajů silničářů.

Silničářům se už podařilo zprůjezdnit všechny úseky, které byly od víkendu uzavřené. Hlavní silnice jsou většinou vymrzlé. Na dálnici D8 jízdu zhoršuje mlha.

V Krupce na Teplicku se srazila dvě auta v Ústecké ulici. Policie nabádá řidiče k obezřetné jízdě zejména v kopcích.

Na chodnících v Ústí nad Labem je místy vrstva ledu. Potíže mohou mít auta v některých vedlejších ulicích.

Kraj Vysočina

Na Vysočině ztěžuje zledovatělý sníh jízdu na silnicích druhé a třetí třídy. Hlavní tahy jsou v tomto kraji vymrzlé nebo po solení mokré, řekl ČTK dispečer krajské správy a údržby. Silničáři měli v noci na dnešek v terénu 30 sypačů, čistili vozovky a obnovovali posyp.

K ránu byl na Vysočině až devítistupňový mráz, mrznout bude i přes den. Podle meteorologů se odpolední teploty dostanou nejvýše k minus třem stupňům Celsia. Bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Vát bude mírný severovýchodní vítr.

Zlínský kraj

Dopravu ve Zlínském kraji dnes ráno komplikuje silný vítr, kvůli němuž se místy na silnicích ve vyšších polohách tvoří sněhové jazyky. Řidiči by proto měli jet velmi opatrně, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR. Vozovky ve Zlínském kraji jsou většinou holé, jen některé cesty nižších tříd na Vsetínsku pokrývá ujetý sníh.

Pro Zlínský kraj až do dnešního večera platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před možnou tvorbou sněhových jazyků, které by se měly objevovat od středních poloh, tedy asi od 400 metrů nad mořem. Vítr by měl postupně slábnout. Minimálně do konce týdne ale budou podle meteorologů přetrvávat silné mrazy.

V kraji je skoro jasno až oblačno, teplota se ráno pohybovala od minus deseti do minus tří stupňů Celsia. Odpoledne podle meteorologů stoupne nejvýše na minus dva stupně. V dalších dnech se podle předpovědi ještě ochladí. V noci na středu i na čtvrtek teplota klesne až na minus 18 stupňů a denní maxima by neměla překročit minus čtyři stupně Celsia.