New York - Hlavní Pulitzerovu cenu dnes získal americký deník The New York Times (NYT) a časopis The New Yorker za odhalení sexuální aféry filmového producenta Harveyho Weinsteina, které zvedlo celosvětovou vlnu odporu proti sexuálnímu obtěžování žen. Newyorský deník byl spolu s listem The Washington Post (WP) oceněn i v kategorii amerického domácího zpravodajství za články o vyšetřování údajných kontaktů prezidentské kampaně Donalda Trumpa s Ruskem.

Pulitzerovy ceny, které mají 21 kategorií, z toho 14 novinářských, jsou považovány za vrchol amerických žurnalistických ocenění. Porota Kolumbijské univerzity letos hlavní ocenění za službu veřejnosti věnovala dvěma newyorským periodikům za sérii článků, v nichž zveřejnily příběhy žen obviňujících Weinsteina ze sexuálních útoků. Obě média postupně vykreslila obrázek mocného muže Hollywoodu, který své postavení zneužíval k sexuálnímu obtěžování řady žen. Sám Weinstein popírá, že by měl s některou z nich sexuální kontakt bez jejího souhlasu, aféra jej však stála místo v jím spoluzaložené produkční společnosti. Jeho případ byl u zrodu hnutí MeToo a na začátku dlouhé řady podobných odhalení.

Stejně jako loni se cena za vnitroamerické zpravodajství týkala odhalení spojeného s Trumpovou volební kampaní. Zatímco před rokem ji obdržel novinář WP za články o sporných charitativních aktivitách prezidentského kandidáta, letos tento list spolu s NYT získal ocenění za články informující veřejnost o vývoji ruské kauzy.

Univerzitní porota kromě novinářských cen uděluje také sedm ocenění v uměleckých kategoriích. Cenu za literární fikci letos získal americký romanopisec Andrew Sean Greer za humoristickou knihu Less (Méně) o spisovatelově krizi středního věku. V hudební kategorii byl oceněn rapper Kendrick Lamar za album DAMN.