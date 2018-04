Praha - Fotbalový trenér Karel Brückner a tenisový kapitán Jiří Medonos obdrželi od Českého klubu fair play hlavní ceny za celoživotní postoje. Hlavní cenu za čin si z dnešního pražského slavnostního vyhlášení odnesl cyklista Michal Bubílek, který v etapovém závodu horských kol pomohl soupeři, ačkoli se tím připravil o celkové vítězství.

Trenér Brückner slavil v 90. letech úspěchy se Sigmou Olomouc, v roce 2000 získal s výběrem fotbalistů do 21 let stříbro na mistrovství Evropy. Poté převzal seniorskou reprezentaci a na evropském šampionátu v roce 2004 ji dovedl do semifinále. Jeho svěřenci včetně těch největších hvězd na něj vzpomínají jako na náročného, ale především za všech okolností férového trenéra, u kterého si vždycky mohli být jisti, na čem jsou.

Medonos, který dosud pracuje jako trenér mládeže, byl dlouholetým kapitánem tenistek v Poháru federace. V letech 1984, 1985 a 1988 dovedl československý výběr ke třem triumfům, v týmu tehdy měl například Hanu Mandlíkovou, Helenu Sukovou nebo Janu Novotnou. Právě Suková byla jednou z předávajících, od kterých cenu dostal.

Bubílkovo gesto v závěru jednoho z nejtěžších etapových závodů horských kol v Česku MTB Trilogy vyvolalo mezi cyklistickými příznivci obrovský ohlas. Vedoucího Michala Kaněru v poslední etapě postihl těžký pád a Bubílek záhy zjistil, že jeho otřesený soupeř bez pomoci nedojede. Proto Kaněru doprovodil skoro až do cíle, tím se ale zároveň dobrovolně vzdal možnosti závod vyhrát.

Český klub fair play ocenil za loňské činy i další známá jména. Zvláštní cenu dostal fotbalista Francis Koné, který ještě v dresu Brna během prvoligového zápasu vytáhl zapadlý jazyk brankáři Bohemians Praha 1905 Martinu Berkovcovi. Diplom obdržel například krasobruslař Michal Březina, jenž při loňském ME v Ostravě pomáhal sehnat náhradní brusle izraelskému soupeři, kterému se cestou do dějiště šampionátu ztratila zavazadla.

Za záchranu života na loňské Rallye Dakar vedení klubu fair play ocenilo motocyklistu Lukáše Kvapila. Další ceny získali například fotbalový brankář Jiří Pavlenka za přiznanou teč v důležitém ligovém utkání Slavie s Plzní nebo tyčkař Jan Kudlička. Ten na atletickém mistrovství republiky v Třinci věnoval svou zlatou medaili sedmnáctiletému soupeři Janu Švecovi, který v nepříznivých povětrnostních podmínkách dopadl mimo doskočiště a zranil se.