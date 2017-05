Třeboň (Jindřichohradecko) - Hlavní ceny na třeboňském festivalu animovaných filmů Anifilm dnes získaly snímky Louise na pobřeží a Můj život Cukety. Ocenění dostaly i krátké a studentské snímky, videoklipy a nově počítačové hry. Do kin přišlo přes 27.000 diváků, promítalo se 500 filmů, z nich 132 soutěžních. ČTK to dnes řekl člen programové rady festivalu Petr Slavík. Cenu za celoživotní přínos animovanému filmu dostal již 2. května Jiří Šalamoun, autor Maxipsa Fíka. Festival skončí 7. května v 19:00, dokdy trvá poslední promítání.

Ceny pro filmy nazvané Animorpha jsou spojeny s odměnou 1000 eur (27.000 Kč), ceny pro klipy a abstraktní animaci s částkou 500 eur. Hlavní cenu za celovečerní film pro dospělé získal francouzský režisér Jean-François Laguionie za snímek Louise na pobřeží. Vypráví o pětasedmdesátileté ženě, jež zůstane sama v přímořském letovisku. "Snímek provede diváka vzpomínkami hlavní postavy a poté jej přiměje si uvědomit, že samota může být cestou k sebepoznání," uvedli porotci.

Jako nejlepší celovečerní film pro děti ocenili loutkový snímek Můj život Cukety, jejž natočil Claude Barras ze Švýcarska. Film vypráví o chlapci, který putuje po matčině smrti do dětského domova plného sirotků; snímek získal i cenu diváků na festivalu ve francouzském Annecy.

Cenu za nejlepší krátký film má španělský snímek Decorado, nejlepším studentským je Pipka polské režisérky Renaty Gasiorowské. V ČR zůstává jedno ocenění: zvláštní uznání pro studentský, "pohádkově laděný" film Plody mraků, jejž natočila Kateřina Karhánková z FAMU. Festival ocenil i nenarativní animace, videoklipy a nově nezávislé počítačové hry.

Promítalo se na sedmi místech, nově v Lázních Aurora. Publikum je podle ředitele různorodější než před rokem. "Vidím víc studentů, je tu silná skupina 30 až 40 let včetně rodin s dětmi, víc starších lidí a hromada dětí. Trošku víc se zapojili i lidé z Třeboně a lázní," řekl Rychecký.

Přijela řada filmařů jako režisér Paniky v městečku Stéphane Aubier, z Austrálie přiletěl Adam Elliot, držitel Oscara za film Harvie Krumpet. Nejvíc ho překvapilo, jak jsou zde jeho filmy známé. "Trochu bych to možná čekal u snímku Mary a Max, ale diváci znají i ostatní. Na festivalech sice dělám tu a tam rozhovor, ale tady jsem jich dal asi dvanáct. To pro mě bylo překvapivé. Byl jsem na festivalech v Annecy, Hirošimě, krásná města, a Třeboň je jedno z nejhezčích, jaká jsem navštívil," řekl ČTK Elliot.

Některé projekce byly vyprodané, hity se promítaly na náměstí. Pořadatelé řešili problém 4. května, kdy blesk při bouřce poškodil elektřinu. "Prolétlo to celou elektrikou, pro projektory to byl totální konec. Naštěstí žádná lampa nepraskla, ale projektory pak deset minut nabíhají, odpálilo to jeden zdroj, bylo to opravdu nepříjemné. Vypnulo se všechno, taková věc se zde za 16 let festivalu nestala," řekl Rychecký.