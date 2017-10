Právě zveřejněno

Singapur - Češka Andrea Hlaváčková a Maďarka Timea Babosová vyhrály čtyřhru na Turnaji mistryň. Při společné premiéře na podniku pro osm nejlepších párů světa ve finále porazily 4:6, 6:4 a 10:5 Nizozemku Kiki Bertensovou se Švédkou Johannou Larssonovou.

Dvojnásobná grandslamová šampionka Hlaváčková tak pět let po neúspěšném finále po boku Lucie Hradecké slaví první titul na Turnaji mistryň. Naopak Bertensová s Larssonovou nedotáhly do konce překvapivé tažení turnajem v Singapuru, kde na cestě do finále porazily ruské obhájkyně titulu Jekatěrinu Makarovou a Jelenu Vesninovou.

V prvním setu Bertensová s Larssonovou ukazovaly, proč se dostaly do finále. Výborně podávaly a trápily česko-maďarský pár tvrdými údery od základní čáry. Hlaváčková s Babosovou se na returnu nemohly vůbec dostat do hry. Na příjmu získaly za celou úvodní sadu pět bodů, z toho dva díky dvojchybám soupeřek. Při vlastním podání dlouho držely krok, ale za stavu 4:5 zaváhaly při servisu Babosové. Larssonová odolala útokům a úderem do volného prostoru proměnila druhý setbol.

Ve druhé sadě se začala karta obracet. Brejk z úvodní hry sice ještě Hlaváčková s Babosovou nepotvrdily, ale v sedmé hře sebraly soupeřkám podání znovu a výhrou 6:4 si vynutily rozhodující supertiebreak.

V něm na kurtu dominovaly. Od základní čáry držely krok a často ukončovaly výměny na síti. Hned odskočily na 4:0 a komplikace už nepřipustily. Druhý mečbol proměnila Babosová volejem uprostřed sítě. Pak už se mohly jen radovat a převzít trofej pojmenovanou po české rodačce Martině Navrátilové. Ta jim ji předávala osobně.

Turnaj mistryň v Singapuru vyvrcholí finálovým zápasem dvouhry mezi Dánkou Caroline Wozniackou a Američankou Venus Williamsovou, který začne ve 12:30 SEČ.

Tenisový Turnaj mistryň v Singapuru (tvrdý povrch, dotace 7 milionů dolarů):

Čtyřhra - finále:

Hlaváčková, Babosová (3-ČR/Maď.) - Bertensová, Larssonová (8-Niz./Švéd.) 4:6, 6:4, 10:5.

12:30 finále dvouhry: V. Williamsová (5-USA) - Wozniacká (6-Dán.)