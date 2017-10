Praha - Čerstvá vítězka čtyřhry na Turnaji mistryň Andrea Hlaváčková by v příští sezoně mohla hrát se světovou jedničkou. Nově pátá hráčka deblového pořadí se baví o spolupráci s Chan Yung-jan z Tchaj-wanu.

"Je to nejlukrativnější nabídka a doufám, že spolupráce klapne," řekla Hlaváčková novinářům v Praze krátce po návratu ze Singapuru.

Jednatřicetiletá dvojnásobná grandslamová vítězka ve čtyřhře triumfovala v Singapuru s Maďarkou Tímeou Babosovou, ale jejich spolupráce skončila. Chan Yung-jan je volná, jelikož její dosavadní parťačka Martina Hingisová ze Švýcarska ukončila kariéru.

Hlaváčková byla vůbec potěšena, kolik měla nabídek. "Hodně mě to překvapilo. Asi tím, že jsem byla dřív s Luckou Hradeckou ve stálém týmu, tak se mě nikdo ani neptal. Letos mi od US Open chodilo hodně zpráv. Všechno jsem odsouvala až na konec Singapuru, že se domluvíme až pak. Teď už je čas," konstatovala tenistka.

"Nejkonkrétněji se bavím s Latyšou Čan; ona má takové mezinárodní jméno," řekla Hlaváčková o možném spojení s Chan Yung-jan. "Není to vůbec potvrzené, ale řešíme spolu program, jaké by byly cíle a nejzásadnější změnu, která by musela přijít. Že jedna z nás bude muset hrát na bekhendu. To všechno je pořád s otazníkem," řekla. Definitivně chce oznámit jméno nové deblové partnerky během pár týdnů.

Zatím s asijskou tenistkou neměly čas probírat detaily případné spolupráce. Respektovaly, že každá hraje s jinou partnerkou a jsou soupeřkami. "V Singapuru nešlo spolu jít takzvaně na kafe a říct si, co se bude dít," řekla plzeňská rodačka Hlaváčková. "Po finále mi blahopřála a řekly jsme si, že si napíšeme, zavoláme a budeme to řešit," řekla.

Možnou překážkou k novému spojení by mohl být návrat tchajwanské hráčky do páru se sestrou Chan Hao-Ching. "Určitě to je jeden z důvodů, proč jsme si ještě neplácly. Ona tu možnost má a určitě zvažuje. Musíme si sednout, vyřešit pár otazníků a její sestra tam určitě hraje roli," konstatovala Hlaváčková.

S Babosovou, zároveň 57. hráčkou dvouhry, hrála od května po náhlém ukončení úspěšné spolupráce s Pcheng Šuaj ze strany čínské tenistky. S Maďarkou vyhrály v Rabatu, Québecu, Taškentu, Moskvě a naposledy v neděli na Turnaji mistryň. Už předtím ale věděla, že spolu pokračovat nebudou. "Ona se soustředí víc na singl, já mám priority jiné, proto hledám v deblových řadách," řekla Hlaváčková.

Spojení s Chan Yung-jan může evokovat útok na další grandslamové tituly. "Všechno vyhrávat by byl krásný příběh, ale měly bychom ambice vyhrát grandslam. To je můj cíl ještě minimálně jednou to stihnout do konce kariéry. Uvidíme, jestli to klapne, jaké turnaje budeme hrát a kde přijde první vrchol sezony," řekla Češka.

Hlaváčková má za sebou první sezonu, v které se soustředila jen na čtyřhru. Měla obavy z poklesu výkonu, protože debla hraje odzadu, singlově. "A asi největší odměna ze sezony, kterou si nesu, že jsem se nezhoršila a spíš zlepšila v deblové hře. Level jsem si určitě udržela, dokážu držet krok i přehrávat zezadu singlistky, to byla vždycky moje síla a já se bála, že se to vytratí. Jsem ráda, že se to nestalo."

Cestou ze Singapuru se příliš nevyspala a na odpočinek ještě moc čas nemá. Ve středu bude s krasobruslařem Tomášem Vernerem moderovat zahájení valného shromáždění Asociace národních olympijských výborů (ANOC) v Praze. "Byla to úžasná nabídka a jsem za to hrozně ráda," řekla Hlaváčková.

Pak "zmizí" na měsíc na Floridu a užije si aktivní volno vedle manžela, kterého od svatby moc neviděla, ale také rodinu. "Užiju si teplo, přijede kondiční trenérka, začnu přípravu, bude na ni pořádně prostor," podotkla Hlaváčková.