Praha - S větší nervozitou než při sportu se vyrovnávali tenistka Andrea Hlaváčková a Tomáš Verner při moderování zahajovacího večera shromáždění Asociace národních olympijských výborů (ANOC). Roli před zaplněným atriem pražského hotelu Hilton zvládli, i když se Hlaváčková lehce zakoktala při vyřčení složitého jména šejka Ahmada Fahada Sabaha, předsedy ANOC.

"Nikdy v životě jsem to nedělala a nervózní jsem byla dost. Člověk ani neví, jaký bude tón jeho hlasu v mikrofonu," řekla čerstvá vítězka čtyřhry na Turnaji mistryň. "Já byl nervózní nejen proto, že jsem to měl ve scénáři, ale nervozita pramenila i z toho, že jsem viděl, jak tady všichni makají kolem a my měli tu slávu vykopnout. A kdybychom to kopli špatným směrem, tak by byl průšvih," konstatoval Verner.

Krasobruslařský mistr Evropy z roku 2008 si k sobě Hlaváčkovou do páru vyžádal. "Přemýšlel jsem dvě vteřiny a pak jsem řekl: 'Andrea Hlaváčková, jinak do toho nejdu. Tu musíte sehnat'," vyprávěl Verner. Důvodem bylo, že s Hlaváčkovou už se setkali při olympijském natáčení. "Před Riem de Janeiro jsem dělali anketu o Emilu Zátopkovi na ulici a kolemjdoucí nás odmítali. Ale sedlo nám to spolu a od té doby jsme si slibovali, že něco podobného zopakujeme," doplnila Hlaváčková.

Scénář zahájení ANOC se neustále měnil a Hlaváčkové se nepovedlo napoprvé vyslovit jméno šejka. "My se dohadovali, který z nás ho vyfasuje. Byl jak horká brambora," řekla, ale přitom si věřila, že to zvládne. "Až jsem zapomněla na všechno, co tam bylo. Ale on to vzal velmi sportovně," řekla tenistka a Verner dodal: "To jeho jméno je pro nás už tak náročné, do toho přišel stres vyslovit to správně, aby po nás nikdo z ochranky neskočil nebo nám nezakázali cestovat. Ta příprava byla trochu hektická, ale nakonec se to sešlo, vytiskli jsme papírky."

Stříbrná olympijská medailistka ze čtyřhry z Londýna 2012 si nikdy nemyslela, že bude s Vernerem v tak přátelském vztahu. "Že z nás bude moderátorské duo a kamarádi, kteří občas spolu udělají nějakou ptákovinu," uvedla.

Krasobruslař prý tenistce přes telefon v legraci radí, jak má hrát. I před Turnajem mistryň minulý týden v Singapuru jí psal. "Po prvním kole. Asi to zanalyzoval, ať servíruju ven z kurtu a držím to na základní lajně. Tak jsem byla ráda, že vím, komu děkovat za tituly," smála se Hlaváčková. "Jsem rád, že to zaznělo," ušklíbl se Verner.