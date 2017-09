Bradenton (USA)/Praha - Hokejový útočník Jan Hlaváč, který žije s rodinou již řadu let na Floridě, v minulých dnech se svými blízkými ujel před hurikánem Irma do Jižní Karolíny. Odtud sledovali, jak živel jižní pobřeží USA pustoší. Nakonec si mohl dvojnásobný mistr světa oddechnout, neboť jejich dům v Bradentonu příliš poničen nebyl.

"Zabednili jsme okna a všechno ostatní a chtěli jsme zůstat doma. Ale v sobotu ráno, když se vše stočilo na západ, na nás, a bylo to docela silné - trojka - tak jsme se rozhodli, že odjedeme," řekl Hlaváč ČTK.

Rychle sbalili nejnutnější věci a vyrazili autem na sever. "Několik milionů lidí se stěhovalo, takže bylo docela složité najít volný hotel. Ubytovali jsme se a koukali (v televizi) na to, co se tam děje," líčil čtyřicetiletý útočník poslední dny.

I když se teprve dnes vrací domů, ví, že dům mají v pořádku. "Náš soused, starousedlík, nikam nejel, takže jsem s ním mluvil. Nakonec jsme měli štěstí, že se to zmenšilo na dvojku a ještě nás to nevzalo úplně. Barák je v pohodě," oddechl si Hlaváč. Popadané stromy bere jako to nejmenší. "Ještě než jsem odjel, tak jsem nechal koruny větších stromů posekat. Nejde proud a ještě tři čtyři dny nepůjde, ale to je to nejmenší," řekl.

Přestože hurikán na město neudeřil s takovou intenzitou, jak se předpokládalo, odjezdu Hlaváč nelituje. "Děti se bály, takže jsme radši sedli do auta a jeli," podotkl útočník, který v minulých dvou sezonách vždy v závěru extraligy posílil pražskou Spartu.

"Nejhorší bylo, že bouře pokrývala celou Floridu, takže nebylo kam jet. Muselo se až do Karolíny a hodně známých jelo třeba až do Severní Karolíny," řekl Hlaváč, jenž zvažoval, že by odletěl ještě dál. "Jenže už od pondělí letenky nebyly, žádné jsme nesehnali," uvedl.