Paříž - Hladina řeky Seiny v Paříži dál stoupá, dnes ráno dosáhla u Slavkovského mostu na východě francouzské metropole výšky 5,44 metru. Kvůli vytrvalému dešti vydali meteorologové varování před záplavami pro 15 departementů napříč celou zemí. Na jihovýchodě Francie očekávají silné sněžení.

Současné deště jsou podle meteorologické služby Météo France na zimu nezvykle silné, například v Paříži dvakrát vydatnější proti normálu.

V metropoli zůstává přerušen provoz linky C příměstského vlaku RER, která vede podél Seiny. Linka C nebude podle francouzského tisku fungovat minimálně do konce ledna.

Louvre už ve středu uzavřel podzemní výstavní plochy v úseku islámského umění a muzeum Orsay dokonce přistoupilo k evakuaci části své sbírky. Obě instituce leží nedaleko řeky.

Vodohospodáři očekávají, že Seina bude stoupat až do soboty a dosáhne úrovně 6,1 metru. V roce 1910 hladina vystoupala až na 8,62 metru, což v metropoli způsobilo katastrofální záplavy.