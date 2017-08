Stockholm - Hitem internetu se ve Švédsku v posledních dnech staly unikátní záběry bílého losa žijícího v západošvédské provincii Värmland. Vzácné zvíře se autorovi videa Hansi Nilssonovi podařilo natáčet zhruba dvacet minut, informovala agentura DPA.

Nilsson spatřil losího samce minulý týden v lesích v okolí města Eda, které leží u hranice s Norskem. Tehdy se mu podařilo bílého losa pouze vyfotografovat. Fotografie mu ale nestačila, a proto se už následující den vrátil s kamerou. I tentokrát byl úspěšný. Zvíře se mu podařilo natočit při přeplouvání řeky a krmení. Video na stránkách švédského rozhlasu už zhlédlo více než 1,3 milionu uživatelů.

Nilsson si nemyslí, že by losa poté, co zveřejnil, kde se vyskytuje, chtěli místní myslivci skolit. "Je to tak velký a nádherný los, myslím, že ho místní myslivci nechají na pokoji. Doufám jen, že se ho nepokusí zastřelit nějaký lovec trofejí," řekl Švéd.

Losi mají běžně hnědou srst. Ze zhruba 300.000 jedinců tohoto druhu žijících ve Švédsku, je podle DPA bílá asi stovka. Nejedná se ovšem o albíny, ale o jedince postižené takzvaným leucismem, tedy ztrátou všech typů kožních pigmentů, nikoli jen melaninu.