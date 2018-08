Plzeň - Hitem horkého léta na nejoblíbenější plzeňské pláži Ostende u Boleveckého rybníka je rolovaná zmrzlina. Připravuje se ze smetanové směsi, čerstvého ovoce či sušenek přímo před zákazníky na speciálním nerezovém stole s deskou podchlazenou na minus 22 stupňů. Letos se speciality, pocházející prý z Thajska, prodá dvakrát víc než loni, řekl dnes ČTK Martin Žalud, který jako první v Plzni začal rolovanou zmrzlinu nabízet. Dnes jich prodá až 150 denně.

Každý den, když je slunečné počasí a lidé míří na pláž, otvírá svůj stánek. Doma si podle vlastního receptu předem uvaří na každý den 12 až 18 litrů základní smetanové zmrzlinové směsi. Chuť zmrzliny si zákazník sám určí kombinací až ze 12 druhů ovoce a osmi druhů sušenek.

Vyučený kuchař Žalud pak nalije na mrazicí desku smetanovou směs a přidá vybrané ingredience. Dvěma nerezovými špachtlemi rychlými pohyby naseká ovoce nadrobno, promíchá je se smetanovým základem a vše vyhladí do jeden až dva milimetry silné vrstvy. Další špachtlí pak zmraženou směs v dlouhých pásech seškrabává tak, aby se srolovala. V kelímku zmrzlinu ještě ozdobí ovocem, oříšky, čokoládou nebo polevou.

"Nejoblíbenější je hlavně u dětí banán a sušenka oreo, to je tak 60 procent, co prodám. Pak ovocná zmrzlina s malinami a borůvkami, na třetím místě jahoda s nutellou," řekl Žalud.

Příprava jedné porce trvá kolem dvou minut, hlavně odpoledne se tak u stánku tvoří dlouhé fronty. Lidé byli podle zmrzlináře zpočátku zaraženi cenou 79 korun, když ale zjistili, co dostanou, stále častěji se vrací. Na rozdíl od točených zmrzlin není rolovaná zmrzlina tak našlehaná a nemá v sobě přidanou vodu ani náhražky ovocné chuti. Jedna porce je tak nejen velká a hutná, ale i v třicetistupňových vedrech vydrží a jen tak se nerozteče. "Vydrží tak dlouho, že se s ní obejde celý Bolevák a zůstane stejná," tvrdí Žalud.

I když na první pohled to vypadá, že přípravu rolované zmrzliny by zvládl kdekdo, tak snadné to není. Žalud si pořídil speciální stroj, na dva týdny se s ním zavřel do garáže a podle videí na internetu se učil zmrzlinu míchat a rolovat. "Vyzkoušel jsem tak 60 různých ovocí a kombinací," dodal.