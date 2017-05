New York - Profesora Yaleovy univerzity Timothyho Snydera natolik znepokojilo zvolení Donalda Trumpa, že na svůj facebookový profil vyvěsil seznam "20 ponaučení z dějin 20. století aneb Jak přežít Trumpovu Ameriku". Najdeme mezi nimi takové pokyny jako "Pečuj o svůj jazyk", "Věř v pravdu" anebo "Nebuď servilní". Historikův seznam si na sociálních sítích rychle získal popularitu, byl dokonce vytištěn v rozšířeném, kapesním vydání a na Amazonu se dostal na seznam bestselerů, informovala agentura AP.

Snyder se dostal do povědomí i v České republice zejména kvůli ukrajinské krizi. V roce 2013 vyšla v českém překladu kniha Krvavé země: Evropa mezi Hitlerem a Stalinem, v níž popisuje největší demografickou a humanitární katastrofu lidských dějin na území dnešního Polska, Ukrajiny, Běloruska a pobaltských států. Necelá dvě desetiletí stačila, aby zde v důsledku politiky dvou jmenovaných vůdců zahynulo čtrnáct milionů lidí. Snyder často veřejně k ukrajinské krizi promlouval - mimo jiné i na půdě Univerzity Karlovy.

"Mým záměrem bylo co nejrychleji, nejekonomičtěji a nejsevřeněji předat to, jak chápu změnu režimu v negativním smyslu, tedy přechod od demokracie k autokracii," řekl historik ke svému činu agentuře AP. "To, k čemu zde dochází a co nás znepokojuje či překvapuje, se již odehrálo v nedávné minulosti v jiných zemích. Ale Američané se od toho úplně odstřihli. Stali se mnohem provinčnějšími, než bývali dříve. Podle mého by prozíravá vláda neměla tisk napadat, jak se dnes stává, ale spíše mladé podněcovat, aby se rozhodli pro práci v žurnalistice," uvedl mimo jiné Snyder. .

Ve zveřejněných tezích Timothy Snyder dále čtenáře nabádá, aby bránili instituce - tisk, soudy - a měli je za své. Aby pamatovali na profesní etiku, jestliže politici selhávají. Varuje před jejich nacionalistickým slovníkem. Vybízí ke společenskosti - v nejbližším okolí i za hranicemi své země. Pamatuje i na tělo a skutečný, nevirtuální osobní život. Přeje si, aby lidé pamatovali na charitu. Vyjadřuje se k nošení zbraně. Vybízí k odvaze obecně a ke klidu ve vyhrocených situacích.

V různých souvislostech znovu a znovu skloňuje důležitost četby. V jednom z bodů nabádá k vyklizení všech elektronických přístrojů z ložnice, a dokonce připojuje krátký seznam vhodného čtiva před spaním. Na prvním místě uvádí Moc bezmocných Václava Havla, na druhém román 1984 George Orwella.