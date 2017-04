Praha - Historickým městem roku 2016 se stal Jičín známý jako město pohádky a město Albrechta z Valdštejna. Letošního držitele ceny za příkladnou péči o památky a užívání dotací na jejich opravu dnes tradičně vyhlásili na Pražském hradě. Poslední dva roky byl Jičín v nejužším výběru tří nominovaných měst. Město jako odměnu dostává milion korun na další péči o památky.

"Máme obrovskou radost v Jičíně, před pěti lety bychom ani nedoufali v umístění, po dvou nominacích jsme sem jeli s malou touhou, že bychom vyhráli, a nakonec se nám to podařilo splnit," řekl ČTK místostarosta Petr Hamáček. Město podle něj věnuje památkové rezervaci hodně času a energie. Kromě Valdštejnské lodžie se věnuje Valdštejnskému zámku, na který by také mohli použít peníze získané v soutěži, uvedl Hamáček.

Ve 23. ročníku soutěže bylo 37 účastníků, z nich porota vybrala 14 krajských finalistů. Jičín, na území jehož Městské památkové rezervace je 74 kulturních památek, zvítězil v Královéhradeckém kraji. Pokračuje v něm obnova Valdštejnské lodžie, dokončena byla obnova lipové aleje a Libosadu. Loni bylo ve městě díky dotacím ministerstva kultury, která činila téměř 3,5 milionu korun, opraveno pět památek.

K této sumě od státu přidalo v rámci programu vlastníkům opravovaných objektů město 75.000 korun. Sami vlastníci - včetně města, pokud je vlastník - přispěli částkou 5,5 milionu korun. Město samo odhaduje, že do své památkové rezervace i zóny investovalo kromě příspěvků z programu ministerstva 210 milionů korun.

Letos se radnice pustila do větší opravy Valdštejnského zámku za 14,3 milionu korun bez DPH. Úpravy se budou týkat současného informačního centra v přízemí a prostor v prvním patře, kde v minulosti sídlil finanční úřad. Je to první výraznější investice do objektu za posledních 40 let. Práce mají trvat do jara 2018. Radnice předpokládá, že v dalších letech budou postupně opraveny i další části zámku, náklady se odhadují na desítky milionů korun. Dosavadní investice do zámku byly především na odstranění havarijních stavů, mimo jiné u kotelny či topení.

Město také pokračuje v postupných opravách barokní památky Valdštejnská lodžie na konci známé lipové aleje z Jičína do Valdic. Opravy schodiště a omítek by měly přijít asi na sedm milionů korun. Za poslední tři roky město do lodžie investovalo asi 25 milionů korun. Loni například stavbaři dokončili napojení lodžie na kanalizaci za více než dva miliony korun a v objektu takzvaného čestného dvora zahájili za 3,7 milionu korun stavbu sociálního zařízení se zázemím, které v lodžii při pořádání kulturních a jiných akcí citelně chybí.

Východočeské město Jičín se 17.000 obyvatel je nazýváno branou do Českého ráje, jeho malí návštěvníci ho mají možná stále spojené s pohádkovou postavou ševce Rumcajse, jehož vzdor vůči šlechtickému pánu přivedl na loupežnickou dráhu.