Pchjongčchang - Týden po senzačním vítězství v super-G plní Ester Ledecká znovu přední stránky světových médií. Zisk zlaté medaile na lyžích i snowboardu označují za historický milník a neuvěřitelný výkon, který řadí českou závodnici mezi nejlepší sportovkyně světa.

Novináři z celého světa připomínají, že Ledecká by vstoupila do historie olympijských her už tím, že startovala na lyžích i na snowboardu, ale dvě zlaté medaile ji posunuly ještě mnohem výš.

"Je to pravděpodobně nejlepší příběh těchto her. Absolutně neuvěřitelný. Je skvělá sportovkyně. Vždyť i jen jedno olympijské zlato na lyžích je pořádně těžké," rozplýval se komentátor britské BBC.

"Na rozdíl od šokující výhry v super-G, které ani ona sama nemohla uvěřit, dnes nebylo o jejím vítězství od začátku do konce pochyb. Vyhrála s mnohem větším náskokem, než byla před týdnem setina sekundy " napsal US Today.

Britský Daily Mail píše o "zázraku na sněhu", italský list Corriere della Sera o "legendě". Americká televize NBC znovu připomíná, že Ledecká by měla velké šance i ve sjezdu, kdyby jí nekolidoval s přípravou na snowboard. Komentátor listu Washington Post píše o výjimečnosti Ledecké a obává se, že "něco takového už pravděpodobně nikdy znovu neuvidíme."

"Ledecká potvrdila, že je sněhovou královnou zimních her. Znepokojující zprávou pro soupeřky je, že se chystá dále zlepšovat na obou frontách," konstatoval britský The Guardian. Vyzdvihl multisportovní talent české závodnice a naznačil její další možnosti připomenutím, že je také výbornou windsurferkou.

Německá agentura DPA uznala, že ani Němky, které doprovodily Ledeckou na stupně vítězů, proti ní neměly v přímých soubojích nejmenší šanci. "Stříbro za touhle superženou je jako zlato," napsala DPA.

Francouzská agentura AFP označila Ledeckou za superstar. Připomněla, že vítězství jednoho závodníka v různých sportech je na zimních hrách ojedinělé a patří už dávné minulosti. Češka tak podle agentury dodala olympismu "skutečné osvěžení".

"Ledecká zlatá ve dvou různých sportech!" zní titulek zpravodajského webu švýcarského deníku Tribune de Geneve. Takový dvojnásobný triumf, jaký se povedl české snowboardistce a lyžařce, podle něj překračuje chápání. "A není to pro nic za nic, že až dosud se nikomu nepovedlo na zimní olympiádě prosadit ve dvou tak odlišných disciplínách. Až Ester Ledecká to dokázala a zanechala nesmazatelnou stopu ve svém sportu, ve svých sportech," napsal Tribune de Geneve.

Francouzský sportovní deník L´Équipe před týdnem věnoval překvapivému olympijskému vítězství české obojživelnice na lyžích celou stranu a i dnes ráno zařadil na web zpravodajství o Ledecké jako hlavní zprávu pod titulkem "Dějinná Ledecká".

"Ester Ledecká - napůl lyžařka, napůl snowboardistka - vstoupila do historie," zní titulek deníku Le Monde, pro nějž je výkon české sportovkyně také hlavní sportovní událostí. "Žádná sportovkyně nikdy nevyhrála dvě zlaté medaile ve dvou odlišných disciplínách na zimních olympijských hrách, než to dokázala Ester Ledecká," uvádí svůj článek Le Monde.

Připomíná slova snowboardového trenéra Ledecké Justina Reitera, který její schopnost závodit špičkově na lyžích i prkně zdůvodnil tím, že "je jednou z nejlepších žijících sportovkyň". "Před těmito olympijskými hrami bychom si mohli myslet, že přehání, ale teď už ne," uzavírá Le Monde.