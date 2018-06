Škrdlovice (Žďársko) - Přes 1000 lidí přilákalo setkání historických traktorů a mezinárodní závody koňských stříkaček ve Škrdlovicích na Ždársku na Vysočině. Závodila osmičlenná hasičská družstva s historickou ruční stříkačkou, přijelo 94 traktorů včetně stroje Farmall z USA, jichž je v Česku málo. ČTK to řekli starosta sboru dobrovolných hasičů ze Škrdlovic Josef Novotný a organizátor setkání traktorů Martin Havelka.

Většinou se objevili lidé s traktory Zetor. Traktory absolvovaly vyjížďky k rybníku Velké Dářko a do Světnova. Dorazili i účastníci z Polska. Za zajímavé traktory označil Havelka americký traktor Farmall z roku 1944, jedním z nejstarších byl traktor Svoboda z roku 1941.

"Farmall je díky tomu, že je americký a ve verzi, která byla dělaná do kukuřice, poměrně zajímavý, protože kukuřice se tady nepěstovala, tak tady moc nejezdily. Traktorů Svoboda je taky hodně málo," řekl Havelka, nadšenec do traktorů, který v roce 2016 podnikl cestu ze Žďáru nad Sázavou na sraz traktorových veteránů v Polsku, 800 kilometrů zvládl za čtyři dny.

Video: Historické traktory a hasiči ve Škrdlovicích

23.06.2018, 19:10, autor: Luboš Pavlíček, zdroj: ČTK

Na čtvrtý ročník hasičských závodů přijelo 20 sborů, několik zahraničních. Týmy závodily s historickou ruční stříkačkou, součástí byla překážková dráha, oblíbená pivní štafeta nebo soutěž v hodu holínkou.

Škrdlovičtí hasiči se inspirovali na akcích v zahraničí, kam jezdili. Sami mají ruční stříkačku z roku 1891, skládá se ze tří dílů. "I z okolních sborů víme, že chlapi renovují svoje klenoty, které byly v žalostném stavu zaparkované někde ve slámě, a to v lepším případě. Je škoda mít to jen zagarážované. Myšlenka je ukázat všem, co jsme schopni udělat zlatými českými ručičkami, že je to funkční. Popovídat si, sdělit si zážitky," řekl Novotný. Ocenil, že navzdory špatnému počasí přišlo hodně lidí.