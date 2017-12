Ostrov (Karlovarsko) - Po 121 letech od svého vybudování byla v Ostrově na Karlovarsku znovu otevřena bývalá železniční zastávka. Místo železniční trati do Jáchymova kolem ní dnes ale vede cyklostezka, budou ji tak využívat cyklisté jako odpočívadlo. Na její rekonstrukci se pracovalo od září, nová fasáda zastávky po obnově znovu připomíná její historickou podobu, řekl ČTK starosta Ostrova Josef Železný (ČSSD).

"V restaurované zastávce je teď malé muzeum. To znamená tabule s historickými fotkami a popis celého života dráhy. A je tam kancelář výpravčího, který má svůj stolek a nějaké to nářadí, které ke své službě potřeboval. Zastávka je v podstatě dělaná pro cyklisty, takže bude otevřena přes sezonu od dubna do října. Veřejné toalety budou otevřeny celoročně," řekl Železný. Toalety jsou přístupné bezbariérově. Součástí zastávky je také počítadlo projíždějících cyklistů.

Zastávka z dob Rakouska-Uherska byla původně slavnostně otevřena 22. prosince 1896, bez využití byla více než 50 let. Město původně uvažovalo o jejím prodeji, případně i demolici. Rekonstrukce stála 2,4 milionu korun, polovinu z toho pokryla dotace z ministerstva kultury.

Pro Ostrov je zastávka již jedinou připomínkou bývalé železniční dráhy do Jáchymova, podobná stavba se nedochovala ani nikde jinde v regionu. Provoz trati byl definitivně ukončen v roce 1957 kvůli rozšíření silnice do Jáchymova.