Historický objekt městských jatek v Ostravě, které město před časem získalo do svého vlastnictví, na snímku z 16. prosince. Jatka jsou už řadu let zavřená a chátrají, město je chce opravit.

Historický objekt městských jatek v Ostravě, které město před časem získalo do svého vlastnictví, na snímku z 16. prosince. Jatka jsou už řadu let zavřená a chátrají, město je chce opravit. ČTK/Ožana Jaroslav

Ostrava - V historickém objektu městských jatek, které Ostrava před časem získala do svého vlastnictví, se připravuje stavebně historický průzkum. Vést by ho měl Národní památkový ústav. Průzkum by měl ukázat, které prvky objektu jsou z pohledu historické hodnoty klíčové, řekl novinářům při prohlídce zchátralých památkově chráněných jatek primátor Tomáš Macura (ANO).

Průzkum by měl určit, které prvky by při plánované renovaci měly být zachovány. Město už zadalo i stavebně technický průzkum, který má například ukázat, kudy vedou inženýrské sítě.

Připravuje se také architektonická soutěž. Město chce vyhlásit takzvanou vyzvanou architektonickou soutěž, při níž bude přímo osloveno několik vybraných architektonických kanceláří. Soutěž pro město připravuje architekt Ludvík Grym. Má být dvoukolová a město počítá i s účastí zahraničních architektů. Původně očekávalo, že by ji vyhlásilo ještě do konce roku, příprava soutěže je ale složitější. "Doufáme, že se nám ji podaří vyhlásit v lednu. Byl jsem větší optimista a doufal jsem, že to půjde už v prosinci," podotkl Macura.

Město před časem za 80 milionů korun odkoupilo nejen jatka, ale i bývalou prodejnu hobbymarketu Bauhaus, o což usilovalo několik let. Oba objekty by měly sloužit pro kulturní účely.

"Chtěli bychom to dotáhnout do fáze, kdy přestavba jatek bude nezvratná, protože jsme si vědomi toho, že ne všichni zastupitelé jsou příznivci těchto aktivit. Pokud to do poloviny roku 2018 dotáhneme do fáze, že bude vysoutěžen dodavatel a budou podepsány smlouvy, ideálně zaplacená i nějaká záloha, tak to bude značka ideál," uvedl primátor. Předpokládá, že v takovém případě by opravený objekt mohl být hotov do roku 2020.

Objekt městských jatek v centru města vznikl v roce 1881. V roce 1994 ale městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz pozemky o rozloze dvou hektarů i s objektem jatek odprodal společnosti Bauhaus za víc než 38 milionů korun. Společnost v těsné blízkosti jatek postavila svůj hobbymarket.

Jatka však chátrala a nikdy nebyla opravena, prodejna později rovněž přestala fungovat. Město se dlouhodobě snažilo získat památkově chráněná jatka zpět. Podle posledního znaleckého posudku je hodnota areálu přes 90 milionů korun. Město odhaduje náklady na renovaci jatek na 100 milionů.