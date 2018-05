Jeruzalém (Izrael) - Jan Hirt si po roce zopakuje účast na slavném etapovém závodě Giro d'Italia, který začne v pátek úvodní časovkou v Jeruzalémě. Loni sedmadvacetiletý třebíčský rodák při debutu na Grand Tours překvapil dvanáctou příčkou, letos po přestupu z CCC Sprandi Polkowice do Astany bude muset více pracovat pro tým, jehož lídrem bude o tři roky mladší Kolumbijec Miguel Ángel López. Hirt věří, že tato taktika přinese celému týmu úspěch.

"Myslím si, že v jeho silách je minimálně bojovat o pódium. Tedy za předpokladu, že neuděláme nějakou chybu nebo nepřijde nějaký pád. Musíme to pohlídat a co nejvíce mu pomoci," prohlásil Hirt. "Spolupracuje se s ním bez problémů a má neskutečnou výkonnost. Pro takové lidi se pak pracuje dobře, když vidíte, že to má smysl. Navíc je v pohodě i lidsky, není to rozhodně žádný frajer," přiblížil týmového lídra Hirt.

Astana ale nehodlá jen vyčkávat v závětří. "Chceme taky tvořit závod. Já osobně bych rád s Lópezem v těch nejtěžších etapách zůstával až do konce, abych mu co nejvíc pomohl. Lídrem je každopádně on a ambice na celkové pořadí obětuju. Nemám s tím problém a těším se na to, protože López může být opravdu hodně vysoko. Spíš bych to viděl třeba na nějakou etapu. Šance určitě bude," věřil Hirt.

Cítí, že celému týmu pomohl velký počet soustředění. "Měli jsme dlouhou přípravu a ukázalo se, že jsme udělali velký kus práce, že ta soustředění k něčemu byla. Jsme dobře připravení a všichni věříme, že nám forma na Giro vydrží a ještě půjde nahoru," uvedl Hirt.

Změnu týmu si z dosavadního působení v Astaně pochvaluje. "Všechno funguje skvěle. Je mi tu příjemně a užívám si to. Máme dobrou partu, výborné závodníky a odráží se to i na výsledcích. Když odešel Aru, všichni říkali, že tu nemáme úplně velká jména a bude to znát. Zatím to však nijak znát není a výsledky máme skvělé. První část sezony byla úplně neskutečná," řekl Hirt.

Další program v sezoně bude upřesňovat právě s ohledem na vystoupení na Giru. "Uvidíme, bude záležet na tom, jak se budu cítit. Možná bude potřeba pak trošku zvolnit. Vše se teprve ukáže. Jel bych třeba rád ještě i Vueltu, ale může se stát, že po Giru na to budu mít jiný názor," podotkl Hirt, který by rád okusil i boj o světové medaile.

Letošní šampionát se pojede v Innsbrucku a vrchaři nad profilem trati museli zajásat. "Pravdou je, že jestli by mi měla nějaká trať sedět, tak tahle. Dalších 15 let třeba taková nebude. Ale uvidíme, jestli budu vybraný. Seniorský šampionát jsem nikdy nejel, ale letos bych se tomu - když bude forma - rozhodně nebránil. Nejsem sice typově jezdec úplně na jednorázovky, ale tahle trať mi bude hodně vyhovovat," řekl Hirt.