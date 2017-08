Astana - Jan Hirt bude od příští sezony jezdit mezi cyklistickou elitou ve stáji Astana. Šestadvacetiletý Čech podepsal s kazašským týmem, jenž má licenci WorldTour, garantující start na nejvýznamnějších závodech, dvouletou smlouvu do roku 2019.

Třebíčský rodák Hirt je od roku 2015 členem polského týmu CCC Sprandi Polkowice. V jeho dresu si letos odbyl debut na Grand Tour a na Giru d'Italia se blýskl 12. místem v celkovém pořadí, ačkoli neměl takovou podporu jako jezdci z týmů WorldTour.

"Během posledních pár let jsem pracoval na tom, abych se neustále zlepšoval. Teď mám velkou radost z toho, že v příští sezoně udělám dlouho očekávaný krok do WorldTour. Jsem pyšný na to, že to bude v Astaně, která je jedním z nejsilnějších týmů na světě. Je to něco neuvěřitelného!" uvedl Hirt na webu budoucího zaměstnavatele.

Hirt zaujal už loni vítězstvím na závodě Kolem Rakouska. Letos v dubnu byl v generálce na Giro třetí na závodě Kolem Chorvatska a minulý týden obsadil na Czech Cycling Tour páté místo.

"Je to mladý jezdec, jenž se rychle zlepšuje. V posledních dvou letech byl jeho pokrok opravdu impozantní a na Giru d'Italia ukázal svůj potenciál pro Grand Tours. Jsem si jistý, že Jan bude pro náš tým představovat posilu a jemu samotnému posun na úroveň WorldTour pomůže udělat velký krok v jeho profesionální kariéře," řekl generální manažer Astany Alexandr Vinokurov.

Podle serveru cyclingnews.com by měl být Hirt v kopcích k ruce největší vrchařské hvězdě Astany Fabiu Aruovi. Pokud by italský šampion nepodepsal v týmu novou smlouvu, mohl by český cyklista dostat šanci jezdit ve velkých třítýdenních závodech sám na sebe.

Hirt bude v historii týmu Astana druhým Čechem. V letech 2011 a 2012 oblékal typický bleděmodrý trikot v barvě vlajky Kazachstánu Roman Kreuziger.