Kranjska Gora (Slovinsko) - Rakušan Marcel Hirscher se díky výhře v obřím slalomu v Kranjské Goře stal jako první sjezdař v historii pošesté za sebou celkovým vítězem Světového poháru. Dvojnásobný mistr světa ze Svatého Mořice si zároveň počtvrté v kariéře zajistil malý křišťálový glóbus za hodnocení této disciplíny.

Osmadvacetiletý Hirscher si dnes ve Slovinsku připsal 44. vítězství v kariéře a v čele pořadí SP má pět závodů před koncem sezony nedostižný náskok 504 bodů před Norem Kjetilem Jansrudem. V hodnocení obřího slalomu na něj Francouz Alexis Pinturault, jenž dnes vypadl v prvním kole, ztrácí 194 bodů.

Král technických disciplín Hirscher udržel vedení z první jízdy navzdory zhoršeným podmínkám v druhém kole, kdy byl závod dvakrát přerušen kvůli mlze, a druhého Leifa Kristiana Haugena z Norska porazil o 46 setin sekundy. Třetí skončil s odstupem 67 setin Švéd Matts Olsson.

Na body dosáhl na 25. místě český reprezentant Kryštof Krýzl, jenž na Hirschera celkově ztratil 2,63 sekundy. Ondřej Berndt vypadl v prvním kole.

Díky šestému celkovému prvenství v SP se stal Hirscher nejúspěšnějším lyžařem historie. Dosud se s pěti velkými glóby dělil o prvenství s Marcem Girardellim z Lucemburska, jenž vyhrál Světový pohár v letech 1985-1993 pětkrát. Šest celkových vítězství v SP má mezi ženami Rakušanka Annemarie Moserová-Pröllová ze 70. let minulého století.

Výsledky SP v sjezdovém lyžování v Kranjské Goře:

Muži - obří slalom: 1. Hirscher (Rak.) 2:24,31 (1:11,63+1:12,68), 2. Haugen (Nor.) -0,46 (1:13,32+1:11,45), 3. Olsson (Švéd.) -0,67 (1:12,94+1:12,04), 4. Feller (Rak.) -0,75 (1:13,70+1:11,36), 5. Luitz -0,92 (1:13,14+1:12,09), 5. Neureuther (oba Něm.) -0,92 (1:12,93+1:12,30), 7. Eisath (It.) -1,01 (1:13,24+1:12,08), 8. Zurbriggen (Švýc.) -1,08 (1:13,62+1:11,77), 9. Leitinger (Rak.) -1,27 (1:13,10+1:12,48), 10. Meillard (Švýc.) -1,30 (1:14,29+1:11,32), ...25. Krýzl -2,63 (1:14,39+1:12,55), Berndt (oba ČR) nedokončil 1. kolo.

Průběžné pořadí obřího slalomu (po 8 z 9 závodů): 1. Hirscher 633, 2. Pinturault 439, 3. Faivre (oba Fr.) 380, 4. Kristoffersen (Nor.) 292, 5. Neureuther 290, 6. Haugen 253, ...37. Krýzl 31.

Průběžné pořadí SP (po 31 z 36 závodů): 1. Hirscher 1375, 2. Jansrud (Nor.) 871, 3. Kristoffersen 867, 4. Pinturault 843, 5. Kilde (Nor.) 586, 6. Fill (It.) 577, ...79. Krýzl 75, 140. Berndt 8.