Alta Badia (Itálie) - Rakouský lyžař Marcel Hirscher vyhrál čtvrtým rokem po sobě obří slalom v Alta Badii, čímž vyrovnal rekord domácí legendy Alberta Tomby. Vítěz Světového poháru z předchozích pěti sezon se dostal do čela hodnocení disciplíny a celkově vede už o 218 bodů.

Sedmadvacetiletý Hirscher se dočkal první výhry v obřím slalomu v sezoně, v předchozích třech byl pokaždé druhý. Specialista na technické disciplíny si měsíc po triumfu ve slalomu v Levi připsal druhé vítězství v sezoně a celkově 41. v kariéře. V historickém pořadí nejúspěšnějších lyžařů v SP se tak na pátém místě odpoutal od Švýcara Pirmina Zurbriggena.

Že se mu v Alta Badii daří, potvrdil Hirscher nejrychlejším časem v obou kolech. V součtu jízd porazil čtyřnásobný mistr světa o 71 setin sekundy Francouze Mathieua Faivrea.

Domácím hrdinou byl dvaatřicetiletý Florian Eisath, jenž v Alta Badii před 12 lety debutoval ve Světovém poháru a v jubilejním 100. startu se dnes dočkal prvního umístění na stupních vítězů. Za Hirscherem zaostal o 1,10 sekundy.

Hirscher díky vítězství zvýšil náskok v celkovém pořadí SP před Norem Kjetilem Jansrudem, jenž nepostoupil do druhého kola. Vedení v disciplíně převzal od Francouze Alexise Pinturaulta, který vyhrál dva z dosavadních tří obřích slalomů, dnes byl ale po prvním kole sedmý a po pádu nedokončil druhou jízdu.

"Doufám, že se Alexisovi nic nestalo. Nevypadalo to moc dobře," uvedl Hirscher. "Vyhrál jsem to dnes v dolní části. Není žádná samozřejmost být první, takže se mi ulevilo a jsem šťastný. Dosavadní výsledky byly skvělé, ale měl jsem pocit, že si s námi Alexis hraje," dodal.

Na body ani ve čtvrtém obřím slalomu v sezoně nedosáhl Kryštof Krýzl. Český lyžař ztratil v prvním kole na Hirschera 3,14 sekundy a obsadil nepostupové 35. místo. Od elitní třicítky ho dělilo 17 setin sekundy.

Muži - obří slalom: 1. Hirscher (Rak.) 2:32,89 (1:16,81+1:16,08), 2. Faivre (Fr.) -0,71 (1:17,02+1:16,58), 3. Eisath (It.) -1,10 (1:17,62+1:16,37), 4. Kranjec (Slovin.) -1,90 (1:18,25+1:16,54), 5. Feller (Rak.) -1,91 (1:17,99+1:16,81), 6. Neureuther (Něm.) -2,13 (1:17,88+1:17,14), 7. De Aliprandini (It.) -2,15 (1:18,51+1:16,53), 8. Kristoffersen (Nor.) -2,25 (1:17,74+1:17,40), 9. Luitz (Něm.) -2,93 (1:17,92+1:17,90), 10. Murisier (Švýc.) -3,05 (1:18,51+1:17,43), ...v 1. kole 35. Krýzl (ČR) 1:19,95.

Průběžné pořadí obřího slalomu (po 4 závodech): 1. Hirscher 340, 2. Pinturault (Fr.) 260, 3. Faivre 238, 4. Neureuther 165, 5. Kristoffersen 156, 6. De Aliprandini 110.

Průběžné pořadí SP (po 9 závodech): 1. Hirscher 540, 2. Jansrud (Nor.) 322, 3. Pinturault 284, 4. Kristoffersen 256, 5. Faivre 238, 6. Svindal (Nor.) 220, ...85. Krýzl 16.