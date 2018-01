Adelboden (Švýcarsko) - Rakouský lyžař Marcel Hirscher si druhým triumfem v Adelbodenu ve dvou dnech opět upevnil pozici lídra Světového poháru. Ve slalomu dnes o 13 setin sekundy porazil krajana Michaela Matta, třetí skončil o další tři setiny zpět Hirscherův dosavadní hlavní rival v seriálu Henrik Kristoffersen z Norska. Náskok v celkovém hodnocení SP před ním Hirscher zvýšil na 154 bodů, slalom vede o 99 bodů.

Šestinásobný celkový vítěz SP Hirscher navázal na sobotní triumf v obřím slalomu a vyhrál už posedmé v sezoně, třebaže do ní vstoupil po zlomenině nohy. "Takhle nečekaně dobrou sezonu jsem ještě neměl," pochvaloval si Hirscher.

V Adelbodenu vedl už po úvodním kole a k udržení prvního místa mu stačil i 17. čas ve druhé jízdě. Nezastavila ho ani chyba v prudké pasáži. "Po chybě si vždycky pomyslím: 'Jen dál, dál, dál'. Závod končí až za cílovou čárou," řekl Hirscher, kterého po 52. vítězství v kariéře dělí už jen dvě od slavného krajana Hermanna Maiera a deset od historicky nejúspěšnější Rakušanky Annemarie Moserové-Pröllové.

Čeští lyžaři odjeli i ze švýcarského střediska bez bodu. Kryštof Krýzl obsadil v prvním kole 48. místo s mankem přes pět a půl sekundy na lídra, Ondřej Berndt nabral ještě o dvě sekundy větší ztrátu a byl hodnocen na 56. pozici.

SP ve sjezdovém lyžování v Adelbodenu:

Muži - slalom:

1. Hirscher 1:50,94 (55,78+55,16), 2. Michael Matt (oba Rak.) -0,13 (56,03+55,04), 3. Kristoffersen (Nor.) -0,16 (56,49+54,61), 4. Myhrer (Švéd.) -0,78 (56,22+55,50), 5. Pinturault (Fr.) -0,83 (56,95+54,82), 6. Gross (It.) -1,43 (57,30+55,07), 7. Solevaag (Nor.) -1,55 (57,60+54,89), 8. Meillard (Švýc.) -1,56 (57,91+54,59), 9. Hirschbühl (Rak.) -1,64 (58,05+54,53), 10. Strasser (Něm.) -1,72 (58,05+54,61), ...v 1. kole 48. Krýzl 1:01,37, 56. Berndt (oba ČR) 1:03,47.

Průběžné pořadí slalomu (po 6 závodech): 1. Hirscher 454, 2. Kristoffersen 355, 3. Michael Matt 308, 4. Myhrer 263, 5. Aerni (Švýc.) 229, 6. Solevaag 205.

Průběžné pořadí SP (po 19 závodech): 1. Hirscher 874, 2. Kristoffersen 720, 3. Pinturault 547, 4. Jansrud 480, 5. Svindal (oba Nor.) 454, 6. Myhrer 325.