Záhřeb - Rakouský lyžař Marcel Hirscher vybojoval ve slalomu v Záhřebu jubilejní 50. vítězství ve Světovém poháru. Krajana Michaela Matta porazil o pět setin sekundy a upevnil si vedení v celkovém pořadí seriálu i v hodnocení disciplíny. Jeho nejbližší pronásledovatel Henrik Kristoffersen z Norska skončil třetí.

Matt měl před finále před Hirscherem náskok 21 setin sekundy, lídr seriálu ho ale ve druhé jízdě s přehledem smazal a v Záhřebu triumfoval už počtvrté. Kristoffersen zajel nejlepší čas druhého kola, k posunu ze třetího místa mu ale nestačil. V celkovém pořadí SP na šestinásobného mistra světa ztrácí 94 bodů, v hodnocení slalomu zaostává o 59 bodů.

Osmadvacetiletý Hirscher se 50. výhrou v historické tabulce dotáhl na třetího Itala Alberta Tombu. Více vítězství v SP mají na kontě už jen Rakušan Hermann Maier (54) a Švéd Ingemar Stenmark (86).

Třetí je Hirscher i v bilanci umístění na stupních vítězů, na které vystoupal ve 114 závodech stejně jako slavná krajanka Annemarie Moserová-Pröllová. Jen Američanka Lindsey Vonnová (131) a Stenmark (155) byli na medailových pozicích častěji.

Čeští reprezentanti Kryštof Krýzl ani Ondřej Berndt v Záhřebu neuspěli a na středeční body Martiny Dubovské nenavázali. Krýzl byl v 1. kole diskvalifikován, Berndt úvodní jízdu nedokončil.

SP ve sjezdovém lyžování v Záhřebu:

--------

Muži - slalom:

1. Hirscher 1:50,60 (55,58+55,02), 2. Michael Matt (oba Rak.) -0,05 (55,37+55,28), 3. Kristoffersen (Nor.) -0,11 (55,96+54,75), 4. Feller (Rak.) -0,79 (56,44+54,95), 5. Aerni (Švýc.) -1,64 (56,75+55,49), 6. Pinturault (Fr.) -1,89 (56,88+55,61), 7. Ryding (Brit.) -2,18 (57,51+55,27), 8. Foss-Solevaag (Nor.) -2,19 (56,78+56,01), 9. Myhrer (Švéd.) -2,36 (57,36+55,60), 10. Mölgg (It.) -2,37 (57,23+55,74), ...v 1. kole Krýzl diskvalifikován, Berndt (oba ČR) nedokončil.

Průběžné pořadí slalomu (po 5 závodech): 1. Hirscher 354, 2. Kristoffersen 295, 3. Michael Matt 228, 4. Aerni 215, 5. Myhrer 213, 6. Foss-Solevaag 169.

Průběžné pořadí SP (po 17 závodech): 1. Hirscher 674, 2. Kristoffersen 580, 3. Jansrud 480, 4. Svindal (oba Nor.) 454, 5. Pinturault 442, 6. Mayer (Rak.) 318.