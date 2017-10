Ilustrační foto - Švýcarka Martina Hingisová během uvedení do tenisové síně slávy na Turnaji mistryň v Singapuru.

Singapur - Světová jednička ve čtyřhře Martina Hingisová ukončí po Turnaji mistryň v 37 letech tenisovou kariéru. Švýcarská hvězda, která v minulosti vedla 209 týdnů i singlový žebříček a získala pět grandslamových titulů ve dvouhře, se loučí s turnaji již potřetí.

"Oficiálně se rozloučím až po poslední zápase, což bude snad až v neděli," řekla Hingisová listu Bild před vstupem do deblové soutěže v Singapuru. S tchajwanskou hráčkou Chan Yung-jan dnes ve čtvrtfinále porazily Květu Peschkeovou a Němku Annu-Lenu Grönefeldovou.

V tomto roce vyhrály s Chan Yung-jan devět turnajů. Úspěšnou sezonu mohou korunovat na Turnaji mistryň, na kterém Hingisová ve čtyřhře zvítězila již třikrát. Hingisová je přesvědčena, že pro definitivní konec kariéry nemohla zvolit vhodnější chvíli. "Chcete skončit na vrcholu a ne ve chvíli, kdy už padáte dolů," poznamenala na tiskové konferenci po prvním zápase v Singapuru.

V profesionálním tenise debutovala rodačka z Košic v roce 1994. Ve dvouhře nasbírala 43 turnajových titulů a ve čtyřhře 64, včetně 13 grandslamových. Loni získala v deblu také stříbrnou olympijskou medaili.

Poprvé ukončila Hingisová kariéru už v roce 2003 kvůli opakovaným zraněním kotníků. Po dvou letech se však na kurty vrátila a v roce 2006 dokázala vyhrát tři turnaje a dostat se až na šestou příčku žebříčku.

V dalším rozletu jí zabránil pozitivní nález na zakázaný stimulant, který měla v těle během Wimbledonu v roce 2007. Hingisová vědomé užití drogy odmítla, kvůli podezření z dopingu však s tenisem skončila. O rok později dostala dvouletý trest.

V roce 2013 se opět vrátila na kurty a začala se věnovat jen čtyřhře, které poslední dobou vládla. Na prvním místě deblového žebříčku strávila celkem 67 týdnů. Tentokrát je přesvědčena, že už žádný comeback nepřijde. "Je to jiné, protože předtím jsem si říkala, že odejdu, ale už jsem myslela na to, že bych se mohla vrátit," svěřila se.

Hodně vzájemných zápasů s Hingisovou odehrála ještě o pět let starší Peschkeová. Ve dvouhře ji nikdy neporazila, ve čtyřhře se jí to několikrát povedlo. Obě v té době měly po boku jiné partnerky než dnes. "Martina je jedna z nejchytřejších hráček na okruhu. Moc dobře ví, co musí hrát, v čem je dobrá. Zná svoje dobré stránky," řekla na adresu Hingisové.

Hingisová neplánuje úplně opustit tenisový svět. "Nějak zůstanu zapojena. Určitě si vezmu nějakou chvíli volno. Ale už jsem dřív trénovala. Můžu pomáhat své matce, její tenisové škole. A jsem pořád ambasadorkou turnaje, který byl v Bielu a teď se přestěhoval do Lugana," plánovala.