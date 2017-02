Praha - Přesvědčit úřady i odborníky o významu babyboxů, tedy schránek pro nechtěné narozené děti, bylo v začátcích velmi těžké. Podařilo se to i díky odvaze majitelů gynekologické kliniky v pražském Hloubětíně, v jejímž areálu byl první babybox v roce 2005 zprovozněn. ČTK to v rozhovoru u příležitosti svých 70. narozenin řekl zakladatel babyboxů Ludvík Hess. Dnes je podobných schránek v Česku 70 a jejich dvířky vstoupilo do života 147 dětí.

První schránka funguje od června 2005 v soukromém zařízení GynCentrum v Hloubětíně. "Do dneška to považuji za určitý hrdinský čin tehdejších majitelů, protože opravdu riskovali," konstatoval Hess. Tehdejší úřady, především ministerstva zdravotnictví a práce, nebyly podle Hesse myšlence babyboxů příliš nakloněny. "Nakonec jsem přesvědčil tehdejší vedoucí odboru rodiny Míšu Marksovou (nynější ministryně práce a sociálních věcí)," uvedl Hess, který do založení prvního babyboxu vložil vlastní peníze.

Ve stejný rok vznikl babybox také v brněnské Nemocnici Milosrdných bratří. V počátcích Hess s velkým rozšířením těchto zařízení nepočítal. Brzy se mu ale podařilo získat mecenáše, který financoval výstavbu 20 schránek. "Dneska se věnuji tomu, že ty staré babyboxy vyměňuju za babyboxy nové generace," řekl Hess. Nové jsou na rozdíl od původních nerezové, automaticky ovládané a kromě vytápění mají i klimatizaci pro případ horkých letních dnů. Rekonstrukci původního zařízení v Jindřichově Hradci si dal Hess k narozeninám. Nová schránka tam funguje ode dneška.

Kromě toho by Hess rád rozšířil babyboxy do všech okresních měst. K tomu mu chybí ještě asi desítka měst, mezi nimi například Vsetín, Blansko, Beroun, Tachov, Žatec nebo Louny. Hess se nepovažuje za zachránce dětských životů, jak ho někteří titulují. "Myslím si, že jsem prostřednictví babyboxů pomohl otevřít cestu do jiného a snad lepšího života nějakým dětem. A vstoupili do něj nikoliv na lavičce v parku, ale v příjemnějším prostředí," dodal.

U příležitostí svých kulatin Hess rovněž připravil antologii literárního časopisu Divoké víno, který dlouhodobě vydává. Publikace vyšla na začátku roku v nakladatelství Slovart.

Zatímco drtivá většina Čechů a Češek považuje babyboxy za prospěšné, Výbor OSN pro práva dítěte v roce 2011 "vážně znepokojily". Podle členů výboru tyto české schránky porušují pět článků úmluvy o právech dítěte. Podle Hesse jde o nepochopení, a schránky naopak pomáhají život dětí chránit. Své potomky do nich odkládají obvykle ženy, které se ocitly ve velmi tíživé situaci. Kdyby taková možnost nebyla, nemusely by některé děti přežít.