New York - Tomáš Hertl po 16 zápasech ukončil své čekání na gól v NHL a v nedělním utkání dvěma trefami zařídil výhru hokejistů San Jose 3:1 na ledě Vancouveru. Český útočník byl vyhlášen první hvězdou večera, stejně jako Ondřej Palát, jenž gólem a dvěma asistencemi přispěl k vítězství Tampy Bay 6:3 nad Dallasem.

Hertl si připsal devátý a desátý zásah v sezoně v rychlém sledu v polovině první třetiny. Nejprve na začátku dvanácté minuty vybojoval puk v útočném pásmu a po závaru před brankou se prosadil pohotovou dorážkou do odkryté klece. O 111 sekund později doklepl do branky zblokovanou střelu od modré čáry a zvýšil na 2:0.

Canucks dokázali snížit až v 57. minutě, teprve druhou výhru Sharks z posledních deseti zápasů pak zpečetil těsně před koncem Patrick Marleau gólem do prázdné branky při power play. To už v sestavě hostů scházel veterán Joe Thornton, který kvůli zranění kolena odstoupil na konci první třetiny ze hry a není jasné, zda bude fit na play off. Další centr Logan Couture chyběl kvůli zranění v obličeji ve čtvrtém utkání za sebou.

"Při absenci takových hráčů musím podávat jen ty nejlepší výkony," prohlásil Hertl, který naposledy skóroval 28. února. "Je to těžké období. Sám od sebe očekávám více gólů. Ale někdy prostě dřete, jak nejvíc to jde, a stejně se nedaří. Dnes to byl konečně z mé strany povedený zápas."

Kouč Peter DeBoer po zápase připomněl, že český mladík kvůli listopadové operaci kolena vynechal 32 zápasů a do sestavy se vrátil až na konci ledna. "Chvíli pak trvá, než se do toho člověk znovu dostane. V šancích se objevoval, jen mu to tam nepadalo. Dnes to snad konečně zlomil a otočí se to. Je to velmi dobrý hráč a my potřebujeme, aby se mu dařilo," konstatoval DeBoer.

Tampa prohrávala s Dallasem 1:2, pak ale čtyřmi góly skóre otočila a na třech z nich se podílel Palát. V poslední minutě druhé třetiny dokázal udržet puk v útočném pásmu a obránce Braydon Coburn vzápětí vyrovnal na 2:2, v 46. minutě byl český útočník součástí rychlé kombinace, na jejímž konci Brayden Point dostal domácí celek do vedení. V 54. minutě Palát sedmnáctým gólem v sezoně zvýšil na 4:2, když zůstal zcela nekrytý před brankou v přesilové hře.

"Ve třetí třetině jsme konečně začali pořádně bruslit. Náš výkon šel rapidně nahoru. Nutně jsme potřebovali získat tyhle dva body a ve třetí třetině jsme si pro ně došli," radoval se Point.

Palát bodoval pojedenácté z posledních třinácti zápasů, v nichž dohromady zaznamenal 17 bodů za čtyři góly a 13 asistencí. A Tampu díky další výhře dělí od postupu do play off tři body, které ztrácí na Ottawu a Toronto. Oba rivalové však mají jedno utkání k dobru.

Čtyřbodový náskok před Tampou uhájil Boston, který zvítězil 3:2 v Chicagu. Právě Bruins, kteří mají naopak odehrán jeden zápas navíc, budou v úterý dalším soupeřem Lightning. "Teď je to všechno, nebo nic. Každý zápas je jako sedmé utkání v play off," řekl obránce Anton Stralman. "Musíme vyhrát zbývající čtyři zápasy a ani to nám nemusí stačit. Ale mělo by."

Devatenáctý gól v sezoně vstřelil Martin Hanzal, který otevřel skóre při výhře Minnesoty 5:2 nad Coloradem. Trefil se také Michael Frolík, porážce Calgary 3:4 s Anaheimem ale nezabránil.

Osmičku jistých účastníků play off v Západní konferenci doplnili hokejisté Nashvillu navzdory porážce 1:4 v St. Louis. Jejich definitivní postup potvrdila porážka Los Angeles 1:2 s Arizonou.

Výsledky NHL:

Chicago - Boston 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)

Branky: 39. Panarin, 50. Tootoo - 7. Spooner, 19. Bergeron, 50. Miller. Střely na branku: 43:29. Diváci: 22.131. Hvězdy zápasu: 1. Chudobin, 2. Bergeron (oba Boston), 3. Seabrook (Chicago).

Buffalo - NY Islanders 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Branky: 31. E. Kane, 46. Girgensons - 50. a 55. Lee, 10. Clutterbuck, 32. Ho-Sang. Střely na branku: 37:26. Diváci: 19.070. Hvězdy zápasu: 1. Lee, 2. Ho-Sang, 3. Halák (všichni Islanders).

Pittsburgh - Carolina 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Branky: 12. Guentzel, 28. Wilson, 46. Sheary - 14. Skinner, 50. Faulk. Střely na branku: 26:35. Diváci: 18.631. Hvězdy zápasu: 1. Sheary, 2. Wilson (oba Pittsburgh), 3. Lindholm (Carolina).

St. Louis - Nashville 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Branky: 6. Tarasenko, 21. Steen, 27. Perron, 49. Edmundson - 12. Johansen. Střely na branku: 25:36. Diváci: 19.262. Hvězdy zápasu: 1. Perron, 2. Allen, 3. Edmundson (všichni St. Louis).

Minnesota - Colorado 5:2 (3:1, 2:1, 0:0)

Branky: 6. Hanzal, 6. Spurgeon, 20. Haula, 24. Parise, 37. Schroeder - 18. Landeskog, 38. Rantanen. Střely na branku: 28:32. Diváci: 19.164. Hvězdy zápasu: 1. Haula, 2. Spurgeon, 3. Dubnyk (všichni Minnesota).

Columbus - Washington 2:3 (0:0, 0:3, 2:0)

Branky: 50. Johnson, 56. Quincey - 22. Oshie, 23. Burakovsky, 31. Niskanen. Střely na branku: 37:30. Diváci: 18.247. Hvězdy zápasu: 1. Burakovsky, 2. Holtby (oba Washington), 3. Johnson (Columbus).

Vancouver - San Jose 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Branky: 57. Bärtschi - 12. a 13. Hertl, 60. Marleau. Střely na branku: 30:25. Diváci: 18.295. Hvězdy zápasu: 1. Hertl, 2. Hansen (oba San Jose), 3. Bärtschi (Vancouver).

NY Rangers - Philadelphia 4:3 (0:0, 2:1, 2:2)

Branky: 24. Zibanejad, 28. B. Smith, 48. Lindberg, 50. Kreider - 21. a 59. Filppula (na druhou Voráček), 58. Schenn. Střely na branku: 24:23. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Zuccarello (Rangers), 2. Filppula (Philadelphia), 3. B. Smith (Rangers).

Calgary - Anaheim 3:4 (0:2, 2:1, 1:1)

Branky: 24. a 31. Versteeg, 46. Frolík - 12. Eaves, 20. Silfverberg, 38. Holzer, 57. Shaw. Střely na branku: 21:34. Diváci: 18.945. Hvězdy zápasu: 1. Versteeg (Calgary), 2. Kesler, 3. Fowler (oba Anaheim).

Tampa Bay - Dallas 6:3 (1:0, 1:2, 4:1)

Branky: 12. a 55. Erne (na první Šustr), 40. Coburn (Palát), 46. Point (Palát), 54. Palát, 60. Stralman - 22. G. Smith, 31. Spezza, 57. Ritchie. Střely na branku: 25:26. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Palát, 2. Point, 3. Erne (všichni Tampa).

Los Angeles - Arizona 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Branky: 45. Martinez - 20. Burmistrov, 24. Duclair. Střely na branku: 35:15. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. M. Smith (Arizona), 2. Quick (Los Angeles), 3. Ekman-Larsson (Arizona).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. x-Montreal 78 45 9 24 216:191 99 2. Boston 79 43 6 30 228:207 92 3. Toronto 77 38 15 24 238:226 91 4. Ottawa 77 41 9 27 199:203 91 5. Tampa Bay 78 39 10 29 222:218 88 6. Florida 78 33 11 34 201:227 77 7. Buffalo 78 32 12 34 195:225 76 8. Detroit 78 31 12 35 196:234 74

1. x-Washington 78 52 8 18 254:178 112 2. x-Pittsburgh 78 48 11 19 266:221 107 3. x-Columbus 78 49 8 21 239:180 106 4. x-NY Rangers 79 47 6 26 252:213 100 5. NY Islanders 78 37 12 29 228:237 86 6. Carolina 78 35 14 29 204:220 84 7. Philadelphia 79 38 8 33 212:229 84 8. New Jersey 78 27 14 37 175:229 68

Centrální divize:

1. z-Chicago 79 50 7 22 239:202 107 2. x-Minnesota 79 46 8 25 254:201 100 3. x-St. Louis 78 43 7 28 219:204 93 4. x-Nashville 79 40 11 28 231:217 91 5. Winnipeg 79 37 7 35 237:249 81 6. Dallas 79 32 11 36 213:250 75 7. Colorado 78 21 3 54 154:264 45

Pacifická divize:

1. x-Anaheim 79 43 13 23 212:196 99 2. x-Edmonton 78 44 9 25 231:200 97 3. x-San Jose 79 44 7 28 213:195 95 4. x-Calgary 79 44 4 31 220:214 92 5. Los Angeles 78 37 7 34 188:191 81 6. Vancouver 78 30 9 39 174:228 69 7. Arizona 79 29 9 41 190:251 67

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "z" znamená vítězství v konferenci.

Kanadské bodování NHL:

1. McDavid (Edmonton) 78 94 (29+65) 2. P. Kane (Chicago) 79 87 (34+53) 3. Marchand (Boston) 79 85 (39+46) 4. Crosby (Pittsburgh) 72 84 (43+41) 5. Bäckström (Washington) 78 84 (23+61) 6. Kučerov (Tampa Bay) 70 81 (38+43) 7. Scheifele (Winnipeg) 76 78 (30+48) 8. Draisaitl (Edmonton) 78 74 (28+46) 9. Burns (San Jose) 79 73 (28+45) 10. Malkin (Pittsburgh) 62 72 (33+39) 15. Pastrňák (Boston) 72 68 (32+36) 35. Voráček (Philadelphia) 79 60 (19+41) 62. Vrbata (Arizona) 79 53 (18+35) 66. Krejčí (Boston) 79 52 (23+29) 93. Palát (Tampa Bay) 71 49 (17+32) 122. Frolík (Calgary) 79 44 (17+27) 128. Jágr (Florida) 78 43 (16+27)