San Jose (USA) - Hokejista Tomáš Hertl si podle TSN vydělá díky nové čtyřleté smlouvě se San Jose v průměru 5,625 milionu dolarů ročně (126 milionů korun). Čtyřiadvacetiletý útočník uzavřel nový kontrakt v pondělí jako chráněný volný hráč. Dosavadní dvouletá smlouva mu zaručovala příjem tři miliony dolarů za sezonu.

Zástupci klubu ani Hertla přesnou výši kontraktu nezveřejnili. "Smlouva je potvrzením toho, že se Tomáš definitivně zařadil mezi osobnosti týmu. Tuto pozici si tvrdě odpracoval a já jsem přesvědčen, že klubu důvěru mnohonásobně vrátí," uvedl v tiskové zpráva Hertlův agent Robert Spálenka ze společnosti Sport Invest.

Hertl před vypršením smlouvy prožil vydařenou sezonu. V základní části si v 79 zápasech připsal 46 bodů za 22 branek a 24 asistencí. V play off zaznamenal v 10 utkáních devět bodů (6+3). Podobně se mu dařilo jen v ročníku 2015/16.

V minulé sezoně bral 3,2 milionu dolarů, v ročníku 2016/17 měl plat 2,8 milionu. Podle serveru capfriendly.com by měl v nadcházející sezoně brát 6 milionů, následně se mu plat ještě o 250 tisíc dolarů zvýší, v ročníku 2020/21 bude mít příjem 4,75 milionu a v posledním roce smlouvy 5,5 milionu dolarů.

"Kontrakt se řešil poměrně dlouho, na druhou stranu jsem byl na to ze strany svých agentů připraven. A nikdy nenastala v jednání taková situace, která by mě donutila byť jen na moment pochybovat. Robert Spálenka se svým týmem odvedl skvělou práci a na mě teď bude dokázat, že si tuto smlouvu zasloužím," podotkl Hertl.

V nadcházejícím ročníku by měl být čtvrtým nejlépe placeným českým hráčem v NHL. Více budou brát jen útočníci Jakub Voráček z Philadelphie (10 milionů dolarů) a David Pastrňák (8) s Davidem Krejčím z Bostonu (7,5).

"Jsem nadšený a teprve to pomalu vstřebávám."

"Jednalo se již od února, takže to byla poměrně dlouhá doba. Navíc se měnily proměnné, přičemž těmi základními byly skvělé Tomášovy výkony v play off. O to více bych rád ocenil přístup klubu, který nevytáhl směrem k Tomášovi jedinou negativní věc. To není zcela standardní ani v momentě, kdy si klub hráče hodně váží a hodně o něj stojí," uvedl Hertlův agent Robert Spálenka.

Hertl, jehož v minulých sezonách trápila zranění kolena, má na kontě v NHL v dresu San Jose celkem 328 utkání a 170 bodů (81+89). Ve 43 duelech play off zaznamenal 27 bodů za 14 gólů a 13 přihrávek.

Hertl se už těší na další sezony v San Jose. "Samozřejmě sleduji, co se v klubu děje. Vím, že jsme měli velký zájem o Johna Tavarese a upřímně mě mrzí, že to nevyšlo. Zahrát si s takovým hráčem by samozřejmě byla obrovská radost," uvedl Hertl.

Potěšilo jej, že pokračuje zkušený centr Joe Thornton. "To je fantastická zpráva. Navíc klub udržel hlavní osobnosti, jádro je velmi silné a skvěle se v průběhu minulé sezony ukázali také mladí hráči. Máme sílu a cíl je jednoznačný: chceme útočit na Stanley Cup," podotkl Hertl.

Sám chce patřit mezi opory Sharks a je rád, že budoucnost má vyřešenou. "V poslední sezoně jsem se cítil na ledě skvěle a pevně věřím, že to může být z mé strany ještě lepší. Role jedné z vůdčích osobností týmu se v žádném případě nezříkám, naopak. Chci být tím, na koho se tým může kdykoliv spolehnout," prohlásil.